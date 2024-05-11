「2024碧潭水舞」回歸了！102天天天有表演，還有「優人神鼓」助陣全部免費

2024年期待已久的「碧潭水舞」正式回歸！今年的活動規模更大，將持續長達102天，結合絢爛的煙火秀，以及「優人神鼓」首創人水共舞免費展演，還有第二波大型裝置藝術展示，趕快安排時間卡位坐擁表演第一排！

2024碧潭水舞活動分為兩個階段。首波活動將於5/17至6/16展開，第二波將在6/22至8/31期間舉行。今年特別規劃了大型地景裝置藝術，帶給觀眾驚喜與刺激的視覺饗宴。

圖／新北市政府提供

碧潭水舞季活動將自5月17日18時30分開幕，水舞展演自每晚6點30至9點，每半小時演出1次，每晚6場，將有2首各5分鐘的精彩曲目交錯演出；此外，每週末晚間七點更將舉行免費展出的「優人神鼓」人水共舞表演，讓觀眾在震撼的鼓聲中欣賞難得一見的水舞秀。

圖／新北市政府提供

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更狂的是，新北市政府也同步推出新店碧潭景點數位集章活動，自5月18日起，走訪新店碧潭景點、商圈、特色店鋪，並以手機相機掃描QR code即可集點，集滿10點即可兌換碧潭特色香水吊卡及特約商店抵用券。趕快揪團安排出遊囉！