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黃金花海美翻！ 中部欣賞2大「夢幻金針花海」 花壇虎山巖開滿山坡、頭社金針花海怒放

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／IG@double.leo.tw、IG@molly888666、圖／IG@applevivian72提供
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5月母親節也是中部金針花開得最美時刻！ 一處位於彰化花壇的虎山巖山坡地形，另一處南投頭社金針花海，綻放在日月潭活盆地上，目前迎來最美花期，一片金黃花海正盛，快趁著母親節帶媽咪出遊美拍去！

➤彰化花壇虎山巖金針花

圖／IG@double.leo.tw提供
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免跑花東，中部就有金黃花毯絕美盛放！ 位於彰化花壇的虎山巖金針花，位於一座三級古蹟廟宇旁，每年4至5月閃亮登場，也被稱作平地版金針花景點，整齊規劃的緩坡步道，還有可愛的裝置藝術可以搭配入鏡，讓花控們漫步遊賞。

圖／IG@beckhamhong66提供
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此處屬於台灣西部最早開的金針花，花期綻開2次，超過3萬朵金針花開好開滿，到了傍晚時分，加上天空微微藍調，風情十分迷人。現階段迎來最壯觀花況，預計將可以一路美到5月底。

圖／IG@molly888666提供
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地址：彰化縣花壇鄉虎山街1號

➤南投頭社金針花海

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圖／IG@yishan1128提供
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南投頭社的金針花海，綻放在日月潭活盆地地形上，是全台唯一的水田金針花，而3公頃的金針花海視野遼闊，開滿金針花海被群山環繞，成為名符其實的「花海」風景，亦如同畫境般的美麗動人。

圖／IG@yishan1128提供
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圖／IG@applevivian72提供
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地址： 南投縣魚池鄉平和巷70號

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花海 金針花

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