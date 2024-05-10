一生出國幾次數不清？ 3步驟查詢「入出國日期證明」 成為旅行紀錄好幫手

這一生踏出國境幾次，你還數得清嗎？ 近期有不少民眾在社群上分享自己「出國日期證明書」，原來這是內政部移民署提供的一項新服務，只要簡單3步驟就能在線上快速取得內政部移民署的入出國資料相關資料，立刻幫助你回想自己從出生至目前，一共出國過幾次。

內政部移民署推出的「入出國日期證明書」查詢，是在數位部「個人化資料自主運用（MyData）平台」提供便利多元的線上個人化服務之一。民眾可考量自身需求，透過MyData平台，不用親自臨櫃辦理，經線上身分驗證與個人自主同意，就可以取得在各政府機關裡的個人化資料。

出國次數忘記了嗎？現在，內政部移民署這款名為「入出國日期證明書」的便民服務，只要至「個人化資料自主運用（MyData）」網站，依照簡單的3步驟，就能查看自己的出入境次數與日期。

圖／翻攝個人化資料自主運用（MyData）平台

1.填寫個人身分證字號、出生年月日、入出國日期起訖日。 圖／翻攝個人化資料自主運用（MyData）平台 2.進行身分驗證，可選擇「手機門號＋健保卡卡號驗證」或「行動自然人憑證」，後者僅支援手機；若是選擇「手機門號＋健保卡卡號驗證」者，填寫本人手機號碼、選擇電信公司、健保卡卡號，並關閉手機WiFi，開啟4G/5G行動網路，以及停用彈跳視窗阻擋功能，完成身分驗證後，出現讀取成功頁面，即代表成功獲取入出國日期證明書。 圖／翻攝個人化資料自主運用（MyData）平台 3.開啟檔案，密碼為身分證字號，可依個人需求自行選擇「線上預覽檔案」或「下載到我的裝置」，可將這份證明書下載保存，成為自己的出國紀錄回憶。

使用過的民眾表示「一直搞不清楚自己究竟出國幾次，現在終於可以知道詳細次數了」，唯獨需要注意的是，「入出國日期證明書」僅提供出入境確切日期，未提供實際到達的目的地，民眾透過這份證明書，仍需要憑藉著這些日期去回憶自己曾經去過哪些國家哦！