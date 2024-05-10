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史努比粉失心瘋！ 「麻古 X 史努比」5款萌物週邊太可愛 加碼楊枝甘露、高山金萱免費喝

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／麻古茶坊提供
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麻粉期盼已久史努比系列再一彈！ 隨著母親節到來，「麻古 X 史努比」推出5款超卡哇依的週邊商品，同時以感恩的心向地球之母致敬，加入麻古數位會員，買就送指定飲品電子回購券，並以實際行動回饋大地之母，呵護愛地球。

圖／麻古茶坊提供
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5/10起至5/25活動期間，麻古數位會員至全台麻古茶坊門市購買3大指定週邊，就加贈指定飲品電子回購券，推出商品共有，「SNOOPY 粉夢盛禮/紫幻星空 保溫杯」(700ml)，售價650元；「SNOOPY 擁抱甜心/探險家 斜背水壺」(500ml)，售價480元；「SNOOPY 紫幻星空旅行箱」，售價2,880元。

圖／麻古茶坊提供
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圖／麻古茶坊提供
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加入麻古會員並指定購買「保溫杯、斜背水壺」就送電子金萱回購券5張，會員指定購買「旅行箱」就送電子楊枝甘露(L)兌換券2張，需注意的是，電子金萱回購券兌換時間5/10至7/31止、電子楊枝甘露兌換券的兌換時間為6/1至8/31止。

圖／麻古茶坊提供
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