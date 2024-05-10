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佛心賞花景點爆人潮！ 淡水超稀有「粉色百合花海秘境」花開燦爛 內粉外白花瓣十分特別

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@yijiun_lee授權
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快來欣賞好特殊的百合花！ 5月正是百合花盛開的時節，淡水這處「粉色百合花海秘境」，栽植了內粉外白花瓣的粉色百合花為特色，也有另一區的純白鐵砲百合花能拍，園主超佛心開放大家免費參觀！

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淡水的「百合花園」，位於淡水區奎柔山路上，多數人也稱它作「奎柔山路百合花園」，正盛開散發著迷人芬芳百合花香的粉色百合花，被周遭青山綠水環繞，成為初夏最怡人的景色風光，這處栽種的粉紅百合屬於「LO 百合」有著內粉外白的花瓣，也因地勢層層堆疊，讓這一大片粉嫩百合花海，更有豐富的視覺層次感。

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園主佛心開放大家免費參觀，也可付費體驗自採，成熟花苞一朵15元，開花以及小花苞則是半價，花價也十分佛心。但園方最新宣布，因湧入過多人潮，採花爆量，從5/6起嚴禁採花，讓更多小花苞有機會慢慢長大，歡迎大家先純欣賞+拍照。

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【百合花園】

地址：新北市淡水區奎柔山路338號

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