限時促銷開搶！ 樂桃飛日本「下殺1890元」 國泰線上旅展最低86折再推「香港機票買1送1」

5/10機票限時促銷開搶囉！ 國泰航空推出@@@香港機票買一送一@@@，於5/10凌晨0點開跑；樂桃航空則是限時3天，於5/10中午12點起推出促銷優惠，包括台北飛日本的4個航點，最低單程價格只要1890元起。

日本樂桃航空。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影

樂桃航空將於5/10中午12:00至5/12晚上23:59分推出限時促銷機票，針對台北飛日本四個航點推出促銷機票，包含最受國人歡迎的東京成田、東京羽田，以及名古屋、沖繩，最低價格落在沖繩飛往台北桃園，單程未稅價只要1890元起。

「桃園-東京成田」2480元起，適用日期：5/29至8/9；「桃園-東京羽田」2680元起，適用日期：5/22至7/20。「桃園-名古屋」2590元起，適用日期：5/28至10/26(每週二、三、四、五)、不適用日期：7/16至8/13、9/13。「桃園 - 沖繩」航線較特別，桃園飛沖繩1990元、沖繩飛桃園則是1890元起，適用日期：6/1至10/26、不適用日期：6/1至8/31、9/13至9/24、10/9至10/15。上述皆為單程未稅價格。

圖／國泰航空提供

蓋瑞哥 機票獵人在臉書貼文指出「難得高雄出發比台北便宜」，國泰航空「香港機票一送一」5/10的0點開跑，由桃園出發、2人同行11,490元，平均一人5,745元，從高雄出發、2人同行10,680元，平均一人5,340元，促銷期間從5/10至5/22，適用航班為5/17至12/31。

此外，國泰航空宣布即日起至6/3推出夏季線上旅展，全球63個精選航點經濟客艙86折起，商務客艙93折起，可預訂出發日期為即日起至12/31止，東北亞則至10/26止。