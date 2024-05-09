快搶訂！全台6間飯店限時2天住房快閃優惠 「每人最低只要575元起」　

暑假飆漲前的住房優惠快搶訂！ 承億文旅旗下的全台6間飯店推出住宿快閃優惠，即日起至5/10止，限時2天搶訂，可享雙人房不含早餐1399元起、四人房不含早餐2299元起，等於最低每人只要575元就能省錢入住哦。

桃城茶樣子穀雨標準雙人房。圖／承億文旅提供

承億文旅旗下的淡水吹風、台中鳥日子、花蓮山知道、墾丁雅客小半島、桃城茶樣子以及潭日月，6間飯店推出「10在承億日」限量住宿優惠，自即日起至5/10的23：59開放預訂，可入住即起至6/28暑假前的平／旺日入住(各館平／旺日定義不同)，而本優惠僅限使用官網線上訂房使用。

潭日月住宿加碼送早餐。圖／承億文旅提供

「10在承億日」住宿優惠內容為，雙人房不含早餐1399元起、四人房不含早餐2299元起(潭日月則加碼送早餐)，等於最低每人只要575元就能入住。

墾丁雅客小半島房型。圖／承億文旅提供

花蓮山知道，大廳設有攀岩牆。圖／承億文旅提供

另外，嘉義「天成文旅-繪日之丘」則是從即日起至6/30開賣「報稅季平日一泊二食」住宿優惠，1泊2食爽吃宵夜Buffet，每人只要1100元，可在5/19至6/30期間之周日至周四入住，還可免費爽吃早餐、宵夜、阿里山茶點以及50多種古早味零食。