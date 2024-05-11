2024搭火車玩台灣！ 觀光火車「栩悅號/鳴日號/藍皮解憂號/阿里山林鐵」一次看

今年就來搭火車玩台灣吧！現在火車不只是交通工具，也是目的地，就像到國外，慕名日本、歐美的觀光火車，一定要透過搭火車，才能玩的道地一樣，台灣觀光火車栩悅號/鳴日號/藍皮解憂號/阿里山林鐵及兩鐵旅遊一次看！

阿里山森林鐵路「栩悅號」全新改裝，以生態導覽為主題。圖片來源｜雄獅旅遊

栩悅號

邊生態賞景 邊品嘗視覺系下午茶

最新的阿里山森林鐵路「栩悅號」，預計5/24正式首航！由舊火車全新改裝、全台唯一彩繪登山火車，以生態導覽為主題，打造視聽嗅味觸五感體驗，擁有大片玻璃窗瞭望式車廂、生態導覽及車服人員，除了可沿線欣賞美景、觀察生態之外，還與「薰衣草森林」、「微熱山丘」合作，提供海拔最高的視覺系下午茶，預料成為國內外旅客到訪阿里山、網美打卡的新寵！

「栩悅號」除了可沿線欣賞美景，還提供海拔最高的視覺系下午茶。圖片來源｜雄獅旅遊

初期營運路線為嘉義–奮起湖，阿里山林鐵全線通車後，會首度開設阿里山→二萬坪→阿里山路線，可以欣賞高山絕美晚霞雲海景致，搭配森林和鐵道也成為一幅絕景。

栩悅號嘉義–奮起湖單程票券2,250元起，團體旅遊行程結合火車加公路，依據四季特色設計，主打山線、海線、市區文化及環島鐵道等四大主題。山線深入阿里山，走訪特色小站、山美與樂野等鄒族部落；或搭配故宮南院及糖鐵等市區景點，來場文青小旅行，除了可體驗森林鐵路，海線也前往布袋、東石漁港品嘗海鮮，以及到鰲鼓濕地觀賞生態。

百年經典阿里山小火車，已為台灣國寶、具備文化資產價值。圖片來源｜雄獅旅遊

阿里山林鐵

百年歷史森林鐵道 一生必搭

聞名中外的阿里山小火車，為百年經典路線，復古赭紅版阿里山小火車，已為台灣國寶、具備文化資產價值，是一生必搭的觀光火車。

阿里山林鐵的獨家特色：登山鐵路、沿線經歷不同林相、螺旋型環繞獨立山、採用蒸汽火車頭。阿里山林鐵具百年歷史的國寶級蒸汽火車，不定期附掛車廂或由機關團體申請包列。

阿里山林鐵具百年歷史的國寶級蒸汽火車。圖片來源｜雄獅旅遊

目前阿里山林鐵營運的路線包括本線（嘉義至十字路），祝山、沼平、神木3條支線，每日正常發車行駛，祝山線為觀日列車，為配合每日的日出時間，阿里山車站會於前一日公告發車時間並預售車票，沼平線則於每週三附掛檜木車廂。

每年度於阿里山櫻花季期間推出的阿里山林鐵賞櫻遊程，搭乘擁有百年歷史林鐵列車於山林間欣賞櫻姿，還有機會搭到期間限定的檜木列車。

台鐵美學觀光列車「鳴日號」觀光列車榮獲國際大獎，為台灣爭光。圖片來源｜雄獅旅遊

鳴日號

高端深度精緻體驗 「鳴日廚房」米其林級饗宴

台鐵美學觀光列車「鳴日號」觀光列車榮獲德國iF –「設計金質獎」與「服務體驗設計獎」等國際大獎，為台灣爭光。鳴日號推出餐車–「鳴日廚房」由雄獅集團旗下之餐飲事業體「欣食旅」與台北晶華酒店合作，主廚們擁有米其林餐廳經驗，引進精緻餐飲與創意美學，並克服把餐飲搬上火車的難題，引領旅客探索風格旅遊與生活。

「鳴日廚房」打造米其林級美食饗宴，把精緻餐飲搬上火車。圖片來源｜雄獅旅遊

鳴日號行程標榜深度精緻體驗、獨家客製化，今年夏季主題行程主打名人、山海等元素，推出備受好評的酒莊微醺之旅、金質獎親子趟次、金針花海中體驗奢華野餐，專屬鳴日夏季的特別活動。

台鐵復古美學列車「藍皮解憂號」，主要行走南迴鐵道，讓乘客來一場觀山望海慢旅。圖片來源｜雄獅旅遊

藍皮解憂號

經典復古、觀山望海之慢旅

台鐵復古美學列車「藍皮解憂號」，主要行走南迴鐵道，具有超懷舊解憂綠經典座椅、復古吊掛旋轉電風扇、全臺唯一可開窗列車等設施特色，到訪此生必訪秘境車站，行經最美小站，隨車有專業導覽解說，讓乘客來一場觀山望海慢旅，緊鄰湛藍色太平洋，體驗宛如漂浮在海上的忘憂感受。

藍皮解憂號讓火車和太平洋共舞。圖片來源｜雄獅旅遊

藍皮解憂號觀光列車行駛的南迴鐵路，被譽為台灣最美的軌道段，沿途處處都是驚喜。中央隧道段則是全台第二長的鐵路隧道，該路段總計有18個大小隧道，大海和山洞間不停穿梭，充斥著搭火車的趣味性；大武到金崙路段，窗景重返大海，火車和太平洋共舞，海天一色。

除了屏東枋寮–台東的單程、當日來回套票之外，也推出精選巴士跟團遊，周邊城鎮、部落輕鬆遊，以及不定期主題遊程，例如夏季限定的夜行列車等。

兩鐵旅遊列車運用專列優勢，減少碳足跡排放，為最佳致力環境維護的旅遊方式。圖片來源｜雄獅旅遊

兩鐵專列

鐵道+鐵馬 節能減碳又樂活健康

結合單車旅遊與鐵道旅遊的兩鐵列車，以綠色環保為始啟動，既節能減碳、又樂活健康，並可輕鬆騎乘單車。兩鐵旅遊列車運用專列優勢一次體驗火車風光、單車騎行及豐富美食，減少碳足跡排放，為最佳致力環境維護的旅遊方式。

行程深入在地小鎮漫遊，無論是前往部落秘境體驗傳統文化，還是站在陣陣稻浪中迎接暖風，都可盡情沉浸於山海美景中。圖片來源｜雄獅旅遊

行程深入在地小鎮漫遊，無論是前往部落秘境體驗傳統文化，還是站在陣陣稻浪中迎接暖風，都可盡情沉浸於山海美景中，悠閒度過一場騎旅。例如暑假最夯的熱氣球嘉年華，用單車走讀鹿野龍田村，漫遊自然景觀和歷史文化路線；來到池上伯朗大道，遇見金城武樹、天堂路，駛過廣大翠綠的稻田，體驗一次純粹放鬆；用單車環湖鯉魚潭，輕鬆享受怡人的湖光山色。

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301188