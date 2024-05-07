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台灣旅客赴泰國免簽證延長6個月 旅客一次最多可停留30天
泰國宣布延長台灣旅客赴泰免簽證措施6個月，從5月11日起到11月11日台灣旅客赴泰免簽，泰國政府預估今年台灣旅客赴泰可達到70萬人次。
泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）上任後第一個任務就是刺激泰國經濟成長，賽塔曾表示，泰國去年經濟成長緩慢，政府必須加快解決問題，從各方面加速旅遊業的成長，而開放更多免簽國家是考慮選項之一。
為了吸引更多旅客造訪泰國，泰國內閣會議去年底曾決議，從去年11月10日到今年5月10日為期半年，給予印度和台灣遊客赴泰免簽證的待遇，一次最多可停留30天。
趕在5月10日到期之前，泰國內閣會議今天決議，延長台灣和印度遊客赴泰免簽證的待遇，從5月11日起到11月11日，旅客一次最多可停留30天。
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