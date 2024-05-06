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南台灣「首間日系國際酒店」即將開幕！260間客房奢華設計、徵才資訊1次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／高雄日航酒店提供
圖／高雄日航酒店提供

即將2024年年底於南台灣開業的「高雄日航酒店」日前確定將展開大規模徵才活動，並於於5月17日在勞工公園舉行徵才活動，預計開放約150個職缺，希望為當地注入更多就業機會，想找飯店工作的夥伴務必留意！

圖／高雄日航酒店提供
圖／高雄日航酒店提供

「高雄日航酒店」坐落於前鎮亞洲新灣區，樓高22層，設計成奢華質感的260間客房。每間客房採用和風美學與現代設計，提供舒適的住宿體驗。酒店預計開業後將成為奢華酒店新亮點，吸引眾多遊客前來旅遊居住。

圖／高雄日航酒店提供
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高雄日航酒店開幕在即，誠徵150名專才，提供語言津貼吸引人才

而飯店也正式公開了職缺招聘，此次招聘對象包括行銷、客房、餐飲及管理等部門，酒店將提供150個職缺。不僅如此，為了吸引人才，酒店特別推出語言津貼計畫。像是具有日語能力測驗（JLPT）N1合格或多益英語測驗（TOEIC）850分以上者，將享有每月2000元的語言津貼；若是擁有日語能力測驗（JLPT）N2合格或多益英語測驗（TOEIC）750分以上者，則可獲得每月1000元的津貼。福利真的不錯，有需要讀者趕快看一下了！

圖／高雄日航酒店提供
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