新北初夏最美地景！「2024新北河濱蝶戀季」5／11音樂節揭幕　搶拍5萬株花海光雕＋5大裝置造景

「2024新北河濱蝶戀季」回歸再進化！今年由5/11.5/12「花開音樂節」揭幕啟動，白天可賞花海、夜間點亮整片光雕裝置燈海，首2日登場的音樂節，除了邀請樂園、歌手現場表演，還有市集免費開逛，板橋人搶先欣賞快筆記！

「新北河濱蝶戀季」歷屆活動資料照。圖／新北高灘處提供

「新北河濱蝶戀季」歷屆活動資料照。圖／新北高灘處提供

邁入第5年「新北河濱蝶戀季」，自5/11展出至5/26，今年以「花織夢境」為主題，結合音樂饗宴，開幕首週末5/11、5/12 下午1點至6點推出「花開音樂節」、「好日市集」，重磅邀請到金曲最佳演唱組合「Crispy脆樂團」、創作實力女聲「魏嘉瑩」、抒情搖滾曲風的「小男孩樂團」和街頭藝人接力表演輪番上陣。

「新北河濱蝶戀季」歷屆活動資料照。圖／新北高灘處提供

現場運用超過5萬株的草花及蜜源植物打造，並搭配「彩虹情緣」、「幸運無限」、「魔幻之谷」、「花海瀑布」、「侯鳥過境」5座特色裝置藝術，期盼能傳遞希望、信心及愛，讓遊客們以花海為背景拍出各種美照。

「2024新北河濱蝶戀季」造景示意圖。圖／新北高灘處提供

「2024新北河濱蝶戀季」造景示意圖。圖／新北高灘處提供

「2024新北河濱蝶戀季」造景示意圖。圖／新北高灘處提供

因應5月為感恩母親月，開幕首2日還準備了520支康乃馨免費發放，只要與感恩的對象合照打卡上傳至Facebook「新北水漾」指定貼文，即可獲得康乃馨一支，屆時揪大家週末欣賞花海、聆聽免費演唱會，再逛逛市集吃美食。

2024新北河濱蝶戀季

活動時間：2024/5/11~5/26

光雕時間：每天晚上18時至22時

地址：新北市板橋區環河西路四段18號(google搜尋：「蝴蝶公園地景花海」)