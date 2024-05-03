聯合航空台北–舊金山直飛十周年 經濟艙限時優惠20,500元起

聯合航空與ANA聯營（JV）跨太平洋航線，聯合航空、ANA航班可任意輕鬆搭配，多點旅遊一票到底，中途還可免費玩其他城市，具多重好處，近期聯合航空更祭出限時美國優惠票價，搶攻火熱的美國商務與休閒旅遊市場。

聯合航空台灣區業務總經理唐靜儀表示，聯合航空與ANA聯營JV跨太平洋航線邁入12年，自2014年啟動台北–舊金山直飛航線，也已十周年，去年台北–舊金山每日直飛航班從1班增為2班，代表美國航線的旺盛需求，今年聯合航空推出新票價產品，對重視價格、彈性的消費者來說，提供多元選擇，例如最新的前程萬里飛行計劃，開放親朋好友一同累積永不過期的里程數，可於UNITED.COM操作申請，共享里程數可於UNITED.COM或UNITED APP兌換，親朋好友一起累積里程，兌換獎勵機票更輕鬆。

聯合航空Polaris北極星商務艙。圖片來源｜聯合航空

聯合航空與ANA聯營跨太平洋航線，優勢包括JV航線網延伸至美國各大城市及美洲其他主要城市，透過聯合航空台北–舊金山每日兩班直飛航班，市場獨家午班機出發銜接便利，當天可抵達全美210座城市，跨太平洋飛往美國最多目的地，行李直掛目的地，一次領取全段登機證，JV航班輕鬆搭配，多點旅遊一票到底，可免費中停，例如要到美國華盛頓，可先到舊金山中停，再搭聯合航空到華盛頓，回程可再去拉斯維加斯，最後從舊金山返回台灣。

此外，ANA每天由松山機場出發於日本東京羽田機場，當日順接北美目的地包括洛杉磯、西雅圖、舊金山、溫哥華、檀香山、紐約。透過羽田機場轉機，無須入境，無須於羽田機場提領託運行李。

聯合航空豪華經濟艙擁有專屬貴賓通道及優先登機、享商務艙同級佳餚、酒單及精品寢具。圖片來源｜聯合航空

聯合航空台北–舊金山航線使用波音777機隊，配置商務艙、豪華經濟艙、經濟艙三種艙等，設有市場上最多的商務艙席次，聯合航空Polaris北極星商務艙擁有專屬貴賓通道禮遇及北極星商務艙貴賓室，座艙1-2-1 配置，全走道位，半套房隱私空間，採用Saks Fifth Avenue 精緻奢華寢具，提升機上睡眠的舒適感，符合人體工學設計，長達 200 公分的全平躺坐椅，享用國際航線 United Polaris 專屬冰淇淋聖代餐車；豪華經濟艙擁有專屬貴賓通道及優先登機、享商務艙同級佳餚、酒單及精品寢具，配備機上13吋機上娛樂螢幕。

搭乘ANA從羽田機場出發前往舊金山、紐約、芝加哥B777-300ER機型備有頭等艙、商務艙、豪經艙、經濟艙四艙等，僅配有 8 席座位的 THE Suite 頭等艙座椅、 64 席座位的 THE Room 商務艙座椅，與日本知名寢具品牌西川合作，打造出最舒適的獨家坐墊，可享用空中美食Connoisseur（鑑賞家），例如獨有酒類飲品、一風堂特製植物性豚骨拉麵；豪經艙、經濟艙餐食，ANA 初次與台北亞都麗緻大飯店 Paris 1930 廚藝總監 高山英紀主廚合作，推出兼顧營養均衡及健康的餐食。

ANA自2018年6月起提供國際線頭等艙旅客免費使用機上Wi-Fi，將於2024年夏季起提供國際線商務艙旅客免費使用機上Wi-Fi。此外，ANA亦預計最晚在2025年3月前，開始提供國際線豪華經濟艙及經濟艙旅客免費使用機上Wi-Fi傳送文字訊息。

加州旅遊局公布「超凡遊樂場」旅遊新概念。圖片來源｜加州旅遊局

2024年聯合航空攜手加州旅遊局（Visit California）推廣舊金山旅遊，致力分享加州最新最有趣的景點及第一手資訊。

加州旅遊局公布「超凡遊樂場」旅遊新概念，誠摯邀請全球旅客造訪加州這個大型的「超凡遊樂場（The Ultimate Playground）」，這裡充滿無限精彩的冒險及體驗，旅客盡情釋放享受最陽光、自由、快樂的玩樂方式。無論是海灘愛好者、葡萄酒鑑賞家、主題公園粉絲、攀岩愛好者，還是城市冒險家，每個人都能找到自己喜歡的玩樂與生活方式。

加州旅遊局台灣代表蔡璧如表示，近日全新中文網站開幕，提供更豐富資訊，舊金山是美食之都，5家灣區餐廳2023年米其林指南中獲3星桂冠，28家舊金山餐廳榮獲1星及以上米其林星級餐廳，推薦舊金山一日遊：金門大橋撥雲見日之旅、愛之旅、吉普之旅、城市觀光巴士之旅，以及舊金山、洛杉磯、安大略、聖地牙哥、聖荷西等門戶城市之旅。

ANA台灣分公司總經理古牧海、聯合航空台灣區業務總經理唐靜儀、加州旅遊局台灣代表蔡璧如合影。圖片來源｜欣傳媒

近期聯合航空祭出限時美國優惠票價，台北–舊金山經濟艙來回限時優惠 TWD20,500元起(未稅)，豪華經濟艙單程限時優惠 TWD36,675元起(未稅)，台北–鹽湖城商務艙來回限時優惠TWD129,000元起(未稅)，優惠艙等有限，實際價格依旅行社或是聯合航空官網為主。

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301172