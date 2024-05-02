晶華旗下北投晶泉丰旅8月開幕迎賓 五大亮點吸客

晶華（2707）旗下溫泉度假酒店品牌晶泉丰旅，繼插旗宜蘭礁溪後，位於台北溫泉重地的全新據點北投晶泉丰旅也預計在2024年8月開始營運，除了以溫泉和市郊景觀為主要賣點之外，與在地共生共榮的永續理念更是貫穿全館。

晶泉丰旅五大特色亮點包括「黃金級綠建築規格」飯店、客房擁有「獨立雙湯池」以及「戶外三湯池」設計、引進日本「溫泉入浴指導員」服務、住宿專案經過日本「永續健康旅遊」認證、以及邀請台最佳飯店SPA得主「沐蘭SPA」駐店，酒店另擁有2間餐廳及1間宴會廳，在滿足商務宴會及家庭聚會用餐需求的同時，也將全面提升溫泉度假的食宿享受。

北投晶泉丰旅為晶華集團首次進駐台北溫泉區的指標飯店，針對國際間重視的永續議題，率先取得「黃金級候選綠建築」證書，建築設計到施工階段，全面導入綠建築標準，減少工程對於環境的衝擊，實踐節能減碳，在綠化量、基地保水、日常節能、二氧化碳減量、廢棄物減量、水資源及汙水垃圾等七大評估指標上展現優異成績，旅人悠遊於會呼吸的綠建築物中，享受更高品質的住宿體驗，為社會共創出更加美好的永續價值。

北投晶泉丰旅的室內外空間設計匯聚了百年湯泉的人文歷史與大自然景色意象，以「泉、煙、岩、織、浸、紋」六大主題為靈感，展現出獨特的溫泉文化風情。飯店外觀以花岡石灰白色為主調，搭配格柵設計給人細緻且沉穩的感受。大廳則以溫潤的深淺大地色調打造出低調奢華的氛圍感，喚起早期北投三角藺草事業的蓬勃記憶，藉此向北投的傳統手藝致敬，傳承美好的印象。

北投晶泉丰旅擁有94間溫泉客房與套房，以日式禪風結合大地色系設計，牆面點綴著台灣陶藝家手燒蘭花型態陶片，隱喻花舞滿天落於大地的沉澱心境，讓旅客能夠從視覺上開始放鬆身心。絕大多數的客房擁有獨立雙湯池，精心設計的景觀套房更可獨享戶外三湯池，旅客在舒心泡湯之餘，可盡情欣賞大屯山或北投市區的迷人風光。此外，飯店還擁有22間獨立溫泉湯屋，設計以板岩搭配原木，營造出隱密而典雅的空間。

除了在客房中享受溫泉外，北投晶泉丰旅也設有男女大眾風呂，風呂的設計是以「山」、「壑」為元素，展現大屯山系及磺溪谷的自然風格，其中一間採用木質調禪風設計，營造出明亮的視覺享受；另一間則採用石牆與木質格柵相結合的設計，讓人感受到混搭的質樸之美。飯店率先引進日本「溫泉入浴指導員」服務，由赴日受訓且擁有合格執照的指導員，解說溫泉知識及泡湯禮節，以溫泉保健為核心，讓旅客在享受泡湯的同時，更深入了白磺溫泉知識及北投泡湯文化。

北投晶泉丰旅位於泉源路上，交通位置便利，距離新北投捷運站及溫泉商圈僅需步行3分鐘，陽明山國家公園和關渡自然公園也近在咫尺，看準近來更加重視身心靈健康的城市輕旅行，飯店將與日本健康旅遊協會合作推出健康旅遊行程，由專業導覽員將帶房客走進大自然，聆聽鳥鳴潺潺流水聲，嗅聞青苔濕樹葉的香氣，消除疲勞並提升專注力，適合企業團體進行團建(Teambuilding)活動，在會議假期中體驗身心靈的全面放鬆。