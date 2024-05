Hello Kitty 50週年歡慶聯名 7月到台東參加 「臺灣國際熱氣球嘉年華」

【旅奇傳媒/編輯部報導】邁入第14年的「2024台灣國際熱氣球嘉年華」即將在7/6~8/19於鹿野高台展現魅力,台東縣縣長饒慶鈴日前在「2024台灣國際熱氣球嘉年華-全國記者會」中宣布三大亮點,除了將與三麗鷗攜手合作歡慶 HELLO KITTY 50 週年生日之外,遊客最為期待的12場光雕音樂會,其中7/11(四)及8/19(一)的光雕音樂會,將分別邀請周湯豪、WOLF(S)五堅情擔任嘉賓,會中也正式宣布繫留票卷網路開放預約日期,一連串精采活動將席捲台東的夏季。

▲全國記者會更邀請 HELLO KITTY 及美樂蒂到場助陣。 圖:台東縣政府交通及觀光發展處/提供

活動每一年都在突破與創新,2021年身穿布農族服飾的 HELLO KITTY 加入熱氣球的行列,2024年適逢三麗鷗 HELLO KITTY 50 週年生日,更將以「臺灣國際熱氣球嘉年華 x HELLO KITTY 50週年生日慶」為主題聯名合作,活動宣傳中不只可以看到可愛的 HELLO KITTY,還包括許多三麗鷗家族角色。全國記者會更邀請 HELLO KITTY 及美樂蒂到場助陣,現場引來無數民眾圍觀,熱鬧非凡,縣長饒慶鈴也特別在記者會中表達全力協助花蓮的農民及地方經濟復甦,將在台灣國際熱氣球嘉年華與即將於5/18、5/19在杉原灣舉辦的東浪嘉年華活動,邀請花蓮小農前來活動市集擺攤,為支持花蓮地區的發展和振興盡一份心力。

台東縣政府指出,今年共預計辦理12場熱氣球光雕音樂會,其中8場將與500架無人機進行聯合展演,為歷年來最多場次,除了 HELLO KITTY 之外,布丁狗、美樂蒂、酷企鵝及大耳狗喜拿,預計將於熱氣球與無人機的聯合展演中閃耀亮相。

▲「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」即將在7/6至8/19於鹿野高台登場。 圖:台東縣政府交通及觀光發展處/提供

今年熱氣球繫留體驗將提供上午場05:30-07:00與下午場17:00-18:30共兩個時段,除了在活動期間上午05:00及下午16:00開放現場購票之外,也將提供遊客兩階段的線上預約搶先購票,第一階段7月份場次將於5/15中午12:00放預約,而第二階段8月份場次將於5/22中午12:00開放線上預約購票。

縣府也特別提醒,7/6(六)上午因配合開幕萬球齊飛活動,繫留體驗將於當日下午開始進行,此外,為配合鹿野高台光雕音樂會展演,凡恰逢鹿野高台光雕音樂會場次,也將不提供線上預約(僅開放現場販售),相關繫留票卷購票及熱氣球相關資訊,可持續關注官網,共同迎接一年一度的夏日嘉年華。

◉「2024臺灣國際熱氣球嘉年華」熱氣球開幕及光雕音樂會場次:

01. 7/01 (一) 19:00 鹿野鄉/鹿野高台(暖身場)*

02. 7/06 (六) 05:30 鹿野鄉/鹿野高台(開幕萬球齊飛)

03. 7/08 (一) 19:00 池上鄉/大坡池

04. 7/11 (四) 19:00 鹿野鄉/鹿野高台*

05. 7/15 (一) 04:00 太麻里鄉/太麻里曙光園區(曙光)

06. 7/18 (四) 19:00 鹿野鄉/鹿野高台*

07. 7/22 (一) 04:00 成功鎮/三仙台(曙光)

08. 7/25 (四) 19:00 鹿野鄉/鹿野高台*

09. 8/01 (四) 19:00 鹿野鄉/鹿野高台*

10. 8/08 (四) 19:00 鹿野鄉/鹿野高台*

11. 8/12 (一) 19:00 台東市/國際地標

12. 8/15 (四) 19:00 鹿野鄉/鹿野高台*

13. 8/19 (一) 19:00 鹿野鄉/鹿野高台*

・備註:*為無人機展演場次

提供海內外旅遊最新消息,「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野