全台環球購物中心攜手LINE FRIENDS「打造1.5米高莎莉」！集點再抽2250元公仔

喜歡熊大、莎莉的朋友們有福了！環球購物中心母親節特別合作LINE FRIENDS，推出「Lovely Mother's Day」母親節主題慶祝活動，全台八店舉辦「甜蜜獻愛」限定活動，包括打卡點、會員禮和集章活動，以及1.5米高的LINE FRIENDS莎莉、2米長的「BT21 ON THE CLOUD」拍照牆，絕對很好美拍打卡，不僅如此，新北中和更設有「繽紛派對快閃店」，增添慶祝氛圍。

圖／取自Global Mall環球新北中和臉書粉專

圖／LINE FRIENDS提供

參與者可在各店打卡點與LINE FRIENDS合影，獲得母親節祝福小卡，並與熊大、兔兔、莎莉等角色互動，可以留下對母親大人的溫馨祝賀。同時，還有期間限定集章活動，會員可蒐集限定印章，兌換「LINE FRIENDS明星留言板」，更有機會抽中價值2,250元的「LINE FRIENDS meets URDU熊大站姿公仔奇異果限定色」。

圖／Global Mall官網

活動即日起至5月12日。在這個母親節，帶著媽媽來參加環球購物中心的LINE FRIENDS活動，一起享受親子時光，留下美好回憶和療癒的笑容吧！不要猶豫囉！

圖／取自Global Mall環球新北中和臉書粉專