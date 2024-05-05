帶你航向豪華！探索不同河流 「精品河輪奢華之旅」一次玩不夠

【文・莊士賢】

在當代旅遊業中，尋求更深入、更個性化旅遊體驗的趨勢愈發明顯，此趨勢推動下，河輪旅遊以其獨特魅力和深度文化探索逐漸成為高端旅客首選，Uniworld寰宇精品河輪以其無與倫比設計、卓越服務和獨特航線，成為豪華河輪旅遊市場的翹楚，提供的不僅是從一地到另一地的旅程，更是一次文化和奢華深度融合的體驗。

Uniworld在2004年被The Travel Corporation（TTC）收購後，運用集團在全球旅遊及高級飯店管理的豐富經驗，再結合其數十年的航海經驗，創新其服務和產品，逐步發展成為豪華河輪旅遊的領導品牌。

【左上圖】位於多瑙河畔的布達佩斯是美麗雙子城，有獨特迷人魅力。【左下圖】Uniworld與土耳其航空於3∕23～4∕1共同舉辦同業考察團，邀請鳳凰、晴天、時報、東南、行健、新進等業者，搭乘Uniworld瑪麗亞．特蕾莎號河輪，對河輪旅遊市場有更深入了解。【右圖】寰宇精品河輪亞洲區董事總經理俞翰傑。 圖／莊士賢 攝影

特色 ①

豪華河輪旅遊新定義

航程路線多元

在航程路線設計上，Uniworld河輪航行於歐洲、埃及、印度、越南、柬埔寨、南美洲，航線遍及全球各大河流及水域，無論是穿越歐洲的浪漫之旅，還是遠征亞洲的湄公河，每條航程都帶領旅客探索每個目的地的獨特魅力和深厚文化。

目前，旗下船隊包括航行中歐的S.S. Maria Theresa、S.S. Antoinette、S.S. Beatrice、S.S. Victoria和S.S. Elisabeth；法國的S.S. Catherine、S.S. Joie de Vivre和S.S. Bon Voyage；義大利的S.S. La Venezia 號；葡萄牙的S.S. São Gabriel 號；埃及的獅身人面像號、越南和柬埔寨的湄公河寶石號等，帶領旅客探索不同河域。

特色 ②

船隊獨特魅力

移動的精品飯店

Uniworld以其精緻的船隊而聞名，其船隊平均容納約120位旅客，寰宇精品河輪亞洲區董事總經理俞翰傑表示，這一旅客與船員的高比例，提供旅客無與倫比的貼心服務。此外，每艘船的設計有不同主題和色彩搭配，反映其航行的河流和地域特色，例如航行多瑙河的瑪麗亞·特蕾莎號（S.S. Maria Theresa）以18世紀風格的裝飾和對前奧地利皇后的致敬而聞名，同是航行歐洲的S.S. Antoinette、S.S. Beatrice則展示精緻的歐洲藝術和裝飾風格。

俞翰傑補充道，Uniworld的船隊設計融合獨特的裝潢和先進的設施，讓每艘河輪不僅是交通工具，更如同一座精緻的移動精品飯店，內部裝潢豪華，無論是客房和套房、餐廳、交誼廳等，每處設計用心，充滿精美的擺設裝飾、家具和原創藝術品。

特色 ③

細緻入微貼心服務

個人化豪華航程

搭乘Uniworld河輪，每趟航行都是定製的旅遊體驗，從登船那刻起，旅客就能感受到品牌特有的「家外之家」的溫馨氛圍。俞翰傑表示，船上的服務團隊與旅客比例達1:2.4，意味每位旅客可享受近乎私人定製的服務，無論是管家服務、客房服務，Uniworld讓每位旅客的需求得到滿足。

美食是航程中的另一極致體驗，船上每餐都由廚師精心準備，從道地的地區特色菜到國際美食皆有。俞翰傑強調，食材多採自當地，新鮮且富有地域特色，例如在瑪麗亞·特蕾莎號上可品嚐匈牙利特色料理。此外，有鑒於其全包式服務，旅客大快朵頤美食佳餚之外，還可免費品酌各式酒精及非酒精飲品。

特色 ④

文化和沉浸式的旅遊體驗

深入探索目的地

有別於海洋郵輪，河輪讓旅客能更深入探索每個目的地的核心。Uniworld的每次停靠都讓旅客可深入城市的心臟地帶，旅客可直接從船上步入當地的生活，體驗真正的沉浸式旅行。另外，專業的導遊服務，也讓旅客有機會深入了解當地的歷史、藝術和文化。

提供奢華體驗的同時，Uniworld也注重可持續旅遊的實踐，包括進行全面的排放測量，以減少和抵消碳足跡，目標是2050年達到淨零碳排放，每項措施都反映對地球未來負責的態度。

🚢《跟著瑪莉亞.特蕾莎號精彩巡遊》💫

不同於海上巡航的遊輪，河輪旅遊規模較小、氛圍更親密，船上的設施也極具特色，確保旅遊的高品質與私密性。繼今年4月的Uniworld寰宇河輪假期萊茵河包船行程「主廚味蕾饗宴 庫肯霍夫 賞花趣 萊茵城堡巡禮 12 天」廣受好評，鳳凰、晴天、時報、東南於11月再推出「金秋多瑙 美學風華11天」包船航程，帶領旅客探索多瑙河之美。

此次的多瑙河包船航程，旅客將乘坐Uniworld旗下的瑪麗亞．特蕾莎號（S.S. Maria Theresa），該船內部裝潢以18世紀歐洲風格為主，並融入奧地利皇室的裝飾元素，讓人如同踏入歐洲皇宮。行程遊訪匈牙利、斯洛伐克、奧地利、德國，由布達佩斯登船，於帕紹下船，沿途走訪布拉提斯拉瓦、維也納、杜恩修坦、梅爾克、林茨、庫倫諾夫或薩爾斯堡等大城小鎮，於帕紹下船後，還安排走訪慕尼黑。

【左圖】音樂之都維也納包場聆聽音樂盛會。【右圖】維也納藝術史博物館開館前參觀。 圖／莊士賢 攝影

✨ 行程獨特精采亮點 1

音樂之都維也納包場聆聽音樂盛會

來到聞名全球的音樂之都維也納，沒有聆聽莫札特、小約翰史特勞斯、貝多芬等偉大音樂家的樂曲，著實對不起自己的聽覺神經。為了不讓旅客的耳朵有所遺憾，行程中特別在維也納包下軍事博物館，讓旅客在博物館內以包場方式享受音樂饗宴。

✨ 行程獨特精采亮點 2

維也納藝術史博物館開館前參觀

歐洲藝術、文化底蘊深厚，博物館、美術館更是多不勝數，旅人當然不可入藝術寶山而空手回。行程安排維也納藝術史博物館開館前入場參觀，讓旅客有更舒適觀賞空間。館內館藏豐富，曠世大師作品亦是多不勝數，如達文西、提香、魯本斯等的畫作，讓人大飽眼福。此外，博物館的建築本身亦是一件藝術作品，充滿華麗的裝飾，欣賞館內藝品同時，也別忘欣賞博物館。

🌊 搭河輪玩趣 「遊」訪沿岸大城小鎮 ⛴️

搭河輪遊玩歐洲，旅人能近距離接觸歐洲文化的精粹，從沿途城鎮的風光，到古老城堡、著名藝術館和傳統市集，在一趟旅程中將歐洲不同美景盡納眼底。「金秋多瑙 美學風華11天」遊訪多瑙河沿岸多個大城小鎮，讓旅人在悠閒的航程中重新發現多瑙河的豐富多彩。

【上左圖】布達佩斯。【上右圖】杜恩修坦。【下左圖】布拉提斯拉瓦。【下右圖】維也納。 圖／莊士賢 攝影

布達佩斯：多瑙河畔美麗的雙子城，位於河西岸的布達，地形多山地勢高，舊皇宮、漁人堡是俯瞰多瑙河及城市全景的最佳地點。河東岸的佩斯，有國會大廈、國家歌劇院、教堂等不同風格的建築，展現建築之美。

維也納：音樂地位居全球翹楚，莫札特、海頓、貝多芬、舒伯特等眾多知名作曲家都在此大鳴大放。音樂之外，市區眾多的華麗建築令旅人讚嘆不已，多不勝數的咖啡廳為城市增添人文藝術氣息。

布拉提斯拉瓦：斯洛伐克首都，融合哥德、巴洛克等不同風格建築，聖馬丁大教堂、中世紀城門蜜雪兒門等景點是必訪熱點。

杜恩修坦：洋溢中世紀小鎮風情，襯上周圍的葡萄園、丘陵，繪出美不勝收的自然景色。走訪酒莊，品酌佳釀及領略奧地利傳統釀酒技術與歷史。

【左圖】帕紹。【右圖】梅爾克。 圖／莊士賢 攝影

帕紹：多瑙河、因河（Inn）和伊爾茨河（Ilz）交匯於此，享有「三河鎮」之名，市中心的聖史蒂芬主座教堂是城市中心，也是當地文化、宗教中心。

梅爾克：巴洛克風格的梅爾克修道院是地標建築，修道院的圖書館更被美讚為全球最漂亮的圖書館之一，其華麗天花板、壁畫、書架，展現巴洛克藝術的精華。

✈️ 土耳其航空歐洲航點多 遊歐最便捷 ✈️

【左圖】土航機艙。【右圖】土航機上餐食。 圖／莊士賢 攝影

航線網絡覆蓋全球的土耳其航空公司，目前飛往全球100多個國家，3月中開航「伊斯坦堡—墨爾本」直飛航線後，是目前唯一提供飛往澳洲墨爾本的歐洲航空公司。此舉將土耳其航空的全球航線網絡擴展至六大洲，使其成為飛往全球最多國家的航空公司之一。

在歐洲，土耳其航空擁有超過100個航點，令其成為操作歐洲旅遊市場的重要航空公司，旅行業者以其多樣的進出點選擇，能靈活規劃多元行程。以「金秋多瑙 美學風華11天」為例，以布達佩斯、慕尼黑為航班進出點，並搭配河輪行程，讓整個行程流暢而富有吸引力，此豐富多元的行程安排，也展示土耳其航空在促進全球旅遊的重要作用。

機上服務方面同樣卓越，土耳其航空提供旅客高品質飛行體驗，從舒適座椅設計、多樣化娛樂系統到精緻餐飲服務，每項細節都提升旅客的飛行舒適度。尤其機上餐飲，由經驗豐富的廚師團隊精心準備，提供包括傳統土耳其美食在內的多國料理，旅客在長途飛行中也能享受各式美食，這些細致入微的服務，使土耳其航空在全球航空業中享有盛譽。

🪄《移動的奢華宮殿滿足多重感官》🥂

Uniworld的船隊各具特色，每艘河輪都有獨特的主題與設計，呼應其航線所經過的區域，航行多瑙河的瑪麗亞．特蕾莎號即以歷史上的哈布斯堡帝國女皇瑪麗亞·特蕾莎命名，內部裝潢採用華麗的巴洛克和洛可可風格，金碧輝煌的裝飾與王室的宮廷元素相呼應，展現出皇家的奢華氛圍。

準備好體驗一場時光之旅，穿梭於歷史與現代之間的奢華探索嗎？就讓我們走進瑪麗亞．特蕾莎號這移動的宮殿，一探女皇的華麗世界。

宮廷風大廳入口

宮廷風大廳入口 圖／莊士賢 攝影

一踏進瑪麗亞．特蕾莎號，立馬感受到一股「皇室氣息」迎面撲來，閃閃發光的枝形吊燈及充滿歷史韻味的樓梯，仿佛在說：歡迎來到我們的宮殿。樓梯旁巨幅的瑪麗亞·特雷莎女皇畫像以她的王者風範迎接每位來賓，她似乎在低語：「來，和我來個合影吧！」此處不僅是眾人的打卡熱點，更是自拍的天堂，所以，抓緊機會和女皇來個親密自拍，記錄下你的「皇家造訪」瞬間吧。

【上左圖】豪華大套房。【上右圖】豪華套房。【下左圖】豪華套房。【下右圖】豪華艙房。 圖／Uniworld 提供

將豪華精品飯店概念展現在船上的套房與客房，涵蓋豪華大套房（Grand Suite）、豪華套房（Suite）、豪華艙房（Deluxe Balcony）、法式艙房（French Balcony）等不同房型，每個房間都有舒適空間、精美家具與擺設、原創藝術作品，帶給旅人優雅、放鬆的住宿體驗。值得一提的是，船上每間套房的設計風格皆不相同，此外，入住套房還可享受卓越的管家服務，管家全天候為套房客人提供服務，如打包和開箱服務、客房服務、衣物送洗等。

解饞大作戰隨時開始

【左圖】主餐廳。【中圖】交誼廳。【右圖】酒吧。 圖／莊士賢 攝影

在河輪上，每個胃都有自己的天堂。除了主餐廳，還有多個讓旅人吃得開心的地方。想來點輕食或下午茶？交誼廳隨時準備好滿足你的小餓。渴了，酒吧裡的各式飲料等著為你解渴。若想隨時想嚐鮮，休憩室全天供應咖啡、茶、點心等，確保你的五臟廟隨時都在幸福模式。

各式美食滿足味蕾

【上左圖】主餐美食。【上右圖】下午茶。【下左圖】輕食點心。【下右圖】甜點。 圖／莊士賢 攝影

在Uniworld的河輪上，「吃」這件事簡直是樂趣無窮，真正的挑戰是假期後怎麼在不哭泣的情况下回到健身房。每抵達一個港口，廚師會上岸採購最新鮮的當地食材，確保旅客每一口都是道地又新鮮。此外，根據航行的地點，廚師會巧手變換地方風味，比如在布達佩斯，在菜單上有道地的匈牙利美食，讓旅人一邊享受美食一邊計劃假期後的健身計畫。

活動多、玩趣多

【上左圖】甲板日光浴。【上右圖】自助洗衣房。【下左圖】船上活動。【下右圖】電影院。 圖／莊士賢 攝影

在河輪上，旅人可以懶洋洋地享受一天，也可以活力四射的度過每一刻。如果今天的心情是「讓我靜靜」，那就在甲板上找個角落，享受日光浴，手裡拿著飲料，欣賞沿岸美景，徹底放鬆。想要被寵愛一番，就溜達到SPA房，讓身體得到頂級的呵護。如果你充滿活力，想要動起來，泳池和健身房隨時歡迎你，或是參加船上各種活動，讓你的假期動靜自如，精采無限。

船長之夜晚宴。 圖／莊士賢 攝影

🌟 Uniworld河輪旅遊獨特優點 🌟

⭑ 移動的精品飯店：船隊中的每艘船隻都經過獨一無二的巧妙設計，此外，沒有兩艘船甚至豪華套房是相同的。

⭑ 卓越的精緻服務：船上人員與旅客的比例約為1比2.4，團隊座右銘是「沒有要求太大，沒有細節太小」，旅人享受更親密的船上氛圍和無與倫比的服務。

⭑ 便利的岸上觀光：有別於海洋郵輪，河輪不侷限停泊於沿海城市大港，而是停靠在市中心，並且不必處理登船或下船的手續及虛耗等待時間。

⭑ 最新鮮的五星級食材：當地城鎮市集採購食材，以最新鮮的食材，烹製融合當地餐食特色。

⭑ 安全的游輪方式：河流上航行均靠近陸地和岸邊資源，如有必要，可隨時停止船舶和快速下船能力。

⭑ 全包式服務：河輪旅行價格包含所有船上的小費、船上三餐及飲料（包括無限量酒精與非酒精飲料，24小時均可暢飲）、岸上觀光、機場至下、上港口接送、船上免費WIFI。

【瑪麗亞．特雷莎號小檔案】

• 下水時間：2017年

• 長度：443呎

• 寬度：37.5呎

• 旅客容納人數：150人

• 服務人員：57人

• 電壓：110∕220 volts

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