富邦美術館開幕雙展 早鳥優惠套票這天開賣！

富邦美術館《真實本質：羅丹與印象派時代》與《富邦典藏展．觸動》開幕雙展套票原價1200元，早鳥優惠880元，4月26日上午11點於富邦美術館官網（www.fubonartmuseum.org）開賣，早鳥套票限量兩萬張，售完為止，售完將恢復原價1,200元。

由普立茲克建築獎得主、國際建築大師倫佐．皮亞諾（Renzo Piano）設計、總坪數達3000坪的富邦美術館，歷時近十年籌備，將於5月4日正式開館。

富邦美術館為台北信義區第一座美術館，亦是倫佐．皮亞諾及其工作室Renzo Piano Building Workshop（RPBW）在台首件設計作品。這座以「光」為主題的美術館建築，利用自然採光設計為藝術體驗創造氛圍，不論是一樓「水景展廳」的三面玻璃帷幕，或是三樓「日光展廳」與「星光展廳」的天窗設計，皆巧妙為空間注入自然，達到與環境和諧共存。

開幕國際大展《真實本質：羅丹與印象派時代》，引進洛杉磯郡立美術館（Los Angeles County Museum of Art）典藏精選100件，超大規模空前未有。除了展出19世紀雕塑大師羅丹的70餘件雕塑之外，更有同期印象派大師作品10餘件，包括塞尚（Paul Cézanne）、莫內（Claude Monet）、雷諾瓦（Pierre-Auguste Renoir）、畢沙羅（Camille Pissarro）、竇加（Edgar Degas）、西斯里（Alfred Sisley）和高更（Paul Gauguin）等人精彩傑作。

必看作品包括奠定羅丹學術地位的〈巴爾札克紀念像〉、最為人所討論的公共藝術重要作品〈加萊義民〉，以及位於〈地獄之門〉頂部的經典作品〈影子〉。此外更不容錯過塞尚經典〈桃子與櫻桃的靜物畫〉和〈戴草帽的男孩〉、莫內〈吉維尼的樹林中：畫架前的貝蘭榭．歐榭德與看書的蘇珊・歐榭德〉、雷諾瓦雋永之作〈裝著玫瑰的花瓶〉等，大師真跡齊聚台灣，罕見難得。

萬眾矚目的《富邦典藏展．觸動》亦將於5月4日同步開展，呈獻一系列華人現當代藝術經典，融合東方哲思與西方表現的形式，巨幅作品凌虛於無間隔的挑高開放空間中，激盪出飽含張力的對話，震撼人心。

富邦美術館開幕雙展套票

早鳥優惠880元 2024年4月26日上午11點開賣

（早鳥優惠套票限量兩萬張，售完恢復原價1200元。)

參觀方式：採預約日期入場

購票請洽富邦美術館官網：www.fubonartmuseum.org

《真實本質：羅丹與印象派時代》洛杉磯郡立美術館典藏精選

展覽日期 2024年5月4日（六）至 9月23日（一）

展覽地點 富邦美術館 水景展廳

《富邦典藏展．觸動》

展覽日期 2024年5月4日（六）至8月5日（一）

展覽地點 富邦美術館 日光展廳及星光展廳