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螢光飛舞太美麗！ 新北「最佳賞螢地圖」攻略 簡直是夢幻動畫場景

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圖：嘻哈平溪、新北市政府觀光旅遊局／提供
圖：嘻哈平溪、新北市政府觀光旅遊局／提供

在平溪線走訪螢光閃閃路上，在體驗賞螢生態之旅同時，還可認識礦業文化，也像是走進夢幻的動畫場景。　圖：嘻哈平溪／提供
在平溪線走訪螢光閃閃路上，在體驗賞螢生態之旅同時，還可認識礦業文化，也像是走進夢幻的動畫場景。　圖：嘻哈平溪／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】每年4月中到5月初是賞螢火蟲的最佳季節，新北市各景區也有不少賞螢秘境，民眾走訪景區美麗山水，傍晚還可欣賞螢火蟲飛舞的美麗身姿。新北市政府觀光旅遊局製作《新北賞螢地圖》攻略懶人包，特別推出透過公車、捷運、火車或單車即可抵達的綠色賞螢地點，包括平溪線鐵路沿線、新店碧潭和美山步道、烏來雲仙樂園，也可以計畫在當地留宿一晚，深度感受大自然生態的美妙。

▲在和美山上的步道兩側可見螢火蟲飛舞的浪漫景色。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲在和美山上的步道兩側可見螢火蟲飛舞的浪漫景色。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

平溪線鐵路沿線景點多元，是大台北近郊一日遊的好去處，而鐵路沿線區域因路燈光害較少，山邊和溪旁成為了螢火蟲的理想棲息地，最適合螢火蟲生長繁衍。白天觀賞磅礡十分瀑布美景，到傍晚可前往菁桐及平溪老街附近，探訪夢幻螢光。此外，許多學校、在地社區以及民間團體的推出賞螢活動也很精彩，像是平溪區平溪國小、菁桐國小、紫東社區，以及平溪區導覽服務平台「嘻哈平溪」與新平溪煤礦博物館都有推出獨家賞螢行程，走訪在螢光閃閃路上，體驗賞螢生態之旅同時，還可認識地方特色及礦業文化。

▲和美山步道除了可以賞螢，登到山頂還可遠眺台北101的美麗夜色。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲和美山步道除了可以賞螢，登到山頂還可遠眺台北101的美麗夜色。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

而搭乘捷運就可抵達的熱門賞螢點是新店碧潭的和美山步道，於「新店捷運站」出站後步行10至15分鐘即可抵達登山口，和美山步道沿途可看見成群的螢火蟲圍繞，閃耀如星光般，來到山頂還可俯瞰碧潭的美麗景色，也能遠眺南港山及台北101的夜景，想要認識螢火蟲種類及了解螢火蟲棲地營造知識，透過搜尋「台灣自然科技學會」，自即日起至5/1，透過線上表單報名即可參加。

另外，乘坐公車抵達烏來，可以搭乘空中纜車前往烏來雲仙樂園，雲仙樂園特殊的地理位置與自然美景使其深受遊客們的喜愛，近年積極推動生態保育與教育，即日起至6/30止推出星光票，由導覽人員帶領民眾至螢火蟲棲息地賞螢，一同沉浸在生態豐富的環境。

▲每年4月中到5月初可透過綠色運輸到新北市各景區欣賞夢幻螢光。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲每年4月中到5月初可透過綠色運輸到新北市各景區欣賞夢幻螢光。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

新北市政府觀光旅遊局表示微涼的夜晚伴著點點螢光，學習親近自然及珍惜生態最好的天然教室。也同時提醒遊客，賞螢應穿著長袖、長褲，以布鞋或雨鞋為佳，千萬不可隨意捕捉或帶走螢火蟲，此外踩踏草地會嚴重傷害螢火蟲，欣賞的同時不要忘記留給美麗的火金姑們自然永續的繁殖環境。為能在從事賞螢時兼顧安全，建議前往賞螢時盡量在當地導覽或居民帶領下進行，並能從導覽之中獲取有關螢火蟲及棲息地的相關知識，讓賞螢的旅程更為豐富。更多新北市旅遊資訊請上「新北市觀光旅遊網」及「新北旅客」臉書粉絲專頁查詢。

▲2024新北賞螢懶人包。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供
▲2024新北賞螢懶人包。　圖：新北市政府觀光旅遊局／提供

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