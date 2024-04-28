360度生態景觀遼望！ 開箱阿里山林鐵「栩悅號」 6大亮點五感體驗，邊賞景邊享用夢幻下午茶

讓人引頸期盼的阿里山林鐵觀光列車「栩悅號」（Vivid Express），將於5/24首航，以生態導覽為主題，標榜視、聽、嗅、味、觸五感體驗，從車廂到服務人員制服，都有整體設計，還有由薰衣草森林、微熱山丘供應餐點，讓人可以邊搭小火車賞景，邊享用全台海拔最高的主題下午茶，亮點一次看！

栩悅號火車車廂外觀以栗背林鴝為發想，融合雄鳥的深藍羽色及橘色頸部。圖片來源｜欣傳媒

阿里山林鐵觀光列車「栩悅號」有哪些亮點呢？清新的車廂塗裝意象、大片玻璃窗瞭望式車廂、好吃又好拍的視覺系下午茶、全新路線與特色站點、視聽嗅味觸五感體驗、高規格生態導覽及車服，預料將成為國內外旅客到訪阿里山、網美打卡的新寵！

1.彩繪登山火車

服務人員制服也有搭配

全台唯一彩繪登山火車。栩悅號便是以栗背林鴝為發想，將雄鳥的深藍羽色及頸部橘色領巾，結合火車車廂外觀，色系低調卻有帶一抹活潑。

栩悅號火車上服務人員的制服也是同出一系。圖片來源｜欣傳媒

車廂內部為溫馨明亮的鵝黃色，火車上服務人員的制服也是同出一系，藍色襯衫搭配黃色領巾，營造整體清新活潑的感覺。

栩悅號每個座位的設計可謂寬敞舒適，5節車廂限定僅60個座位。圖片來源｜欣傳媒

2.寬敞舒適座席

360度旋轉座椅、便於欣賞風景

阿里山林鐵軌距為窄軌，原來空間是比較小的，但是栩悅號每個座位的設計可謂寬敞舒適，所以5節車廂限定僅60個座位。

包廂席可提供家庭、團體旅客擁有共同的半隱私空間。圖片來源｜欣傳媒

全台唯一同時具備座位車廂內半開放式包廂席及瞭望席的火車，包廂席可提供家庭、團體旅客擁有共同的半隱私空間，瞭望席則採可360度旋轉座椅，可以隨時調整喜歡的角度欣賞外窗風景。

雄獅旅遊邀請「薰衣草森林」、「微熱山丘」為栩悅號打造全台海拔最高的主題式下午茶。圖片來源｜欣傳媒

3.融合在地元素精緻餐飲

打造全台海拔最高主題下午茶

取得標租經營權的雄獅旅遊，邀請「薰衣草森林」、「微熱山丘」打造全台海拔最高的主題式下午茶，選用櫻花、刺蔥、山葵等在地食材，推出「山林限定饗食」。

「微熱山丘」客製獨家造型餅乾。圖片來源｜欣傳媒

「微熱山丘」客製獨家造型餅乾，為動物造型，包括猴子、鳥、熊等，十分可愛，讓人捨不得入口！

北門驛車站供應山丘芭娜娜、蜂蜜檸檬愛玉飲。圖片來源｜欣傳媒

目前栩悅號營運三段路線，各段路線供應不同特色的餐盒，北門驛車站供應山丘芭娜娜、蜂蜜檸檬愛玉飲，微熱山丘以南投山蕉為食材，打造可愛動物剪影造型，搭配當地特色食材愛玉，具有咀嚼口感。

奮起湖車站供應奮起湖知名的木紋甜甜圈，阿里山聞名世界的茶。圖片來源｜欣傳媒

奮起湖車站供應蔓越莓爆漿山葵、肖楠木甜甜圈、土肉桂蘋果雷明、阿里山冷泡茶，運用奮起湖知名的木紋甜甜圈，阿里山聞名世界的茶、鄒族特有土肉桂香料等製作。

阿里山車站供應櫻花巧克力之吻、刺蔥紅豆玉糰子、粉紅泡泡櫻花飲等。圖片來源｜欣傳媒

阿里山車站供應櫻花巧克力之吻、刺蔥紅豆玉糰子、冰梅桃太郎番茄、粉紅泡泡櫻花飲，運用阿里山原住民喜愛的特殊香料刺蔥，以及阿里山特產的小米、樹番茄，還有呼應阿里山初春的櫻花印象。

栩悅號初期營運路線為嘉義–奮起湖。圖片來源｜欣傳媒

4.推出全新路線

行經特色站點

初期營運路線為嘉義–奮起湖，阿里山林鐵全線通車後，會首度開設阿里山→二萬坪→阿里山路線，可以欣賞高山絕美晚霞雲海景致，搭配森林和鐵道也成為一幅絕景。

交力坪站旁邊有間「百年日式柑仔店」欣茂商店，木造房屋也充滿懷舊氣息。圖片來源｜雄獅旅遊

到訪特色站點，例如梨園寮站，為林鐵特殊的無人車站，1985年後梨園寮車站改為招呼站，目前已經無專人看管，隱身在山林中的無人小站，搭配山中靜謐氛圍彷彿與世隔絕，軌道其中一端沒入二十號隧道，彷彿宮崎駿卡通中會出現的秘境，每年5-6月螢火蟲大軍會在隧道口附近聚集，空靈迷幻的場景也成為大家口中的「螢河鐵道」祕境。

交力坪站充滿懷舊復古氛圍，尤其旁邊還有一間「百年日式柑仔店」欣茂商店，祖孫三代傳承超過一百年的歷史，木造房屋也充滿懷舊氣息。

「栩悅號」內設有大片玻璃窗，讓乘客具有極佳觀景視野，特製乘車紀念證與餐飲。圖片來源｜欣傳媒

5.視、聽、嗅、味、觸五感體驗

營造專屬香氛、販售文創商品

「栩悅號」內設有大片玻璃窗，讓乘客具有極佳觀景視野。設置8聲道喇叭音響，如身歷其境感受自然界聲景的環繞。

車廂內使用代表阿里山的茶及嘉義縣花玉蘭花，融合而成的專屬香氛營造自然清新氛圍，讓人置身車廂，連聞到的香味都有記憶點。

栩悅號車廂內販賣機。圖片來源｜欣傳媒

車廂內設有小巧販賣機，販售文創商品及飲品，精緻的設計充滿林鐵窄軌鐵路的特色及文化內涵。

專業導覽人員針對阿里山生態進行解說。圖片來源｜欣傳媒

6.高規格生態導覽及車服人員

特殊站點下車導覽

全程使用導覽耳機，並比照VIP規格採小團制，每節車廂皆配有隨車服務人員，及一位專業導覽人員針對阿里山生態進行解說，導覽主題包括鐵道、日出、蕨類、鳥類、森林等。

特殊站點提供導覽，例如北門驛、奮起湖有車站歷史導覽，樟腦寮有樟樹群生態導覽，梨園寮有無人車站導覽、賞螢秘境與網美打卡點，交力坪有車站、欣茂商店(百年雜貨店)導覽，竹崎有車站、三角線工法導覽。

團體旅遊行程結合火車加公路，主打山線、海線、市區文化及環島鐵道等四大主題。圖片來源｜雄獅旅遊

遊程玩法

山線、海線、市區文化及環島鐵道

栩悅號嘉義–奮起湖單程票券2,250元起，團體旅遊行程結合火車加公路，依據四季特色設計，主打山線、海線、市區文化及環島鐵道等四大主題。山線深入阿里山，走訪特色小站、山美與樂野等鄒族部落；或搭配故宮南院及糖鐵等市區景點，來場文青小旅行，除了可體驗森林鐵路，海線也前往布袋、東石漁港品嘗海鮮，以及到鰲鼓濕地觀賞生態，二日遊最低價5,499元起，環島鐵道5日遊程，搭乘栩悅號之外，還能搭乘藍皮解憂號、糖鐵、高雄輕軌，以及高鐵、台鐵EMU3000，一次滿足搭乘六大列車的願望。

栩悅號

．主題：生態導覽觀光列車（輕體驗‧輕旅行）

．車廂數：5節

．座位數：60席

初期營運路線：嘉義–奮起湖

．上行：嘉義→北門→樟腦寮→梨園寮→奮起湖

．下行：奮起湖→交力坪→竹崎→北門→嘉義

特殊導覽站點

上行：

．北門驛：車站歷史導覽

．樟腦寮：樟樹群生態導覽、林鐵折返線

．梨園寮→無人車站導覽、賞螢秘境與網美打卡點

下行：

．奮起湖：車站歷史導覽

．交力坪：車站、欣茂商店(百年雜貨店)導覽

．竹崎：車站、三角線工法導覽

．首航：2024／5／24

．趟次：每週五上行、每週六下行

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301125