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六福萬怡「春季線上旅展」搶先登場！住宿券28折、餐券56折、遊樂園57折挑戰市場最低價

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／六福萬怡酒店提供
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想搶便宜就趁現在！隨著台中國際旅展即將開展，六福旅遊集團決定抓住這個時機，推出限時春季線上旅展，以搶攻春遊和佈局暑假國旅市場商機。從4月24日至5月6日期間，消費者能享受到六福村、關西六福莊、台北六福萬怡酒店、六福居公寓式酒店、六福美饌等旗下品牌推出的超值商品優惠，包括住宿券、餐券和遊樂園券等，最低價格下殺28折，希望消費者在春遊季節中吃喝玩樂盡情享受。

圖／六福萬怡酒店提供
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其中，關西六福莊推出了親子必買的超值CP專案，「闔家體驗住房專案」特價8,800元，每人僅需2,933元即可享受到「全台唯一動物園飯店」的住宿優惠，並可暢遊六福村兩天。

圖／六福萬怡酒店提供
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此外，位於台北南港車站四鐵共構的六福萬怡台北城市輕旅行住宿券也引起了熱烈關注，僅需5,299元即可享受南港唯一星級國際品牌酒店的入住體驗，還贈送DON DON DONKI唐吉訶德200元現金折價券，絕對是出遊觀光首選。

圖／六福萬怡酒店提供
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不僅如此，六福旅遊集團還推出了各類餐券和遊樂園券的超值優惠，讓消費者在旅途中享受美食和娛樂。例如，六福美饌獨特的「神仙乾坤燒鵝四吃券」以及六福萬怡的「美食通用餐券套票組」等，都是消費者的必買之選。快把握限時春季線上旅展將為消費者帶來前所未有的優惠和體驗，讓他們在春遊季節中盡情享受旅行的樂趣。

圖／六福萬怡酒店提供
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六福萬怡 旅展 餐券

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