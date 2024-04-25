i-Ride飛行劇院「地球12部曲」首部曲上映！跟著Janet搶先體驗、抽非洲雙人來回機票

夢想在天空中俯瞰非洲大地、穿越動物大遷徙的壯觀畫面嗎？i-Ride飛行劇院最新發表「地球12部曲-首部曲《源起．非洲》」，邀請女藝人、也是前家喻戶曉旅遊節目《瘋台灣》主持人Janet（謝怡芬）帶大家搶先體驗，期間體驗就有機會抽中非洲雙人來回機票。

搶先體驗的Janet驚喜、驚叫連連，她沒想到除了她曾去過的賽倫蓋提大草原等可以重溫舊夢之外，還有很多沒想到的地方，都可以在短短時間內體驗到，而且以壯觀的視聽觸嗅覺五感體驗，結合搭乘雲霄飛車刺激感，非常震撼！

智崴集團董事長歐陽志宏與Janet分享《源起．非洲》幕後拍攝密辛與體驗心得。圖片來源｜欣傳媒

「地球12部曲-首部曲《源起．非洲》」挹注大量資金，突破全球紀實空拍規格拍攝，於疫情期間製作，智崴集團董事長歐陽志宏表示，智崴集團深耕飛行劇院產業多年，不僅帶來極致的沉浸式飛行體驗，更期許透過現今最高規的數位影像記錄結合身歷其境的飛航視角，為下一代留下文化、歷史、地理、旅遊和教育領域的珍貴資產。帶著這樣的使命，智崴集團著手規劃、製作「地球12部曲」系列影片，計畫用十二部飛行影片拍攝世界上因環境轉變、即將消失的美景，作為給地球的獻禮；系列首部曲《源起．非洲》選在4/22(一)世界地球日於北、高i-Ride飛行劇院上映，檔期是4/22(一)-7/31(三)。

(左至右)潤泰集團副總經理陳志全、文化部影視及流行音樂發展司副司長呂美莉、澳大利亞昆士蘭州貿易暨投資辦事處處長Juna Ferrett、紐西蘭商工辦事處代表Mark Pearson、外交部亞非司副司長陳詠博、外交部秘書處處長洪振榮、智崴集團董事長歐陽志宏、特別嘉賓Janet(謝怡芬) 、史瓦帝尼王國大使館參事熊威查班傑、非洲駐台經貿聯合辦事處處長林自強、美國在台協會商務組組長Betsy Shieh、荷蘭在台辦事處行政暨領事事務。圖片來源｜欣傳媒

《源起．非洲》原來計畫花費一年時間拍攝，結果耗時三年才拍完，由於疫情期間，當地觀光客變得稀少，因此爭取到非洲當地政府的鼎力協助，特別開放讓製作團隊可以比較近距離空拍野生動物，也是平常所沒有的機會。為了讓作品的畫質更臻完美，在拍攝時安排直升機懸吊數台廣角鏡頭，以完成罕見的10K高畫質磅礡景緻。目前「地球12部曲」的第二部曲也已經在籌備當中了，敬請期待。

《源起．非洲》在肯亞拍攝動物大遷徙。圖片來源｜©i-Ride飛行劇院

導演分享肯亞拍攝秘辛

導演Holger分享拍攝的心路歷程，他表示，《源起．非洲》這部作品從概念發想、場勘、拍攝到後製，歷時了3年的時間，拍攝團隊搭乘直升機的總飛行距離大約是17,000公里，相當於台灣到祕魯這麼遠！

提到拍攝過程印象最深刻的地方，導演Holger說：實在是太多了！像是在坦尚尼亞、有「地球冥湖」之稱的納特龍湖拍攝時，眼前是大自然中令人難以置信的奇觀，有著各種不同色調的紅，與成千上萬隻紅鶴相映，但現場（充滿動物糞便）的味道可以說是其臭無比，你一輩子都不會想要聞！另外，在肯亞拍攝動物大遷徙的時候，因為鞋子和睡袋都很溫暖，有時會有蠍子在鞋子裡，睡前也要檢查看看有沒有蛇。這部份讓他印象超級深刻！

Janet推薦來搭i-Ride飛行劇院體驗《源起．非洲》。圖片來源｜欣傳媒

Janet（謝怡芬）分享體驗心得

以及非洲夢想清單

過去經常關心環境議題、也曾多次探訪非洲的Janet（謝怡芬），這次也特地來到地球12部曲-首部曲《源起．非洲》的記者會現場，記者會上Janet跟大家分享她體驗《源起．非洲》的心情。Janet表示，在載具上飛到埃及的時候，她突然想起來，2005年的時候，她就是在那裡接到《瘋台灣》的主持邀約，當時真的超級開心！

Janet曾去過南非、埃及、布吉納法索等地，她表示，非洲太大，每個地方不管是文化或習俗都不一樣，她遺憾的是還沒有帶家人去過。

另外，Janet表示，其實非洲她還有很多的景點沒有去過，現在最想要去的三個行程是帶孩子去坦尚尼亞搭乘熱氣球、到南非潛水，以及到摩洛哥體驗他們多元的文化！這些景點在《源起．非洲》裡面都有拍到，想要去非洲玩的朋友，很推薦來搭i-Ride飛行劇院體驗這部影片，是出國旅遊前很好的前哨站！

Janet開心分享她新的外景節目美國Apple Podcast的《Offsite Adventures》。圖片來源｜欣傳媒

Janet也很開心和大家分享，她新的外景節目美國Apple Podcast的《Offsite Adventures》近日上映，她很開心可以回到最喜歡的旅遊節目，帶大家去美國看看各個城市有趣的地點。

會後，Janet（謝怡芬）也以資深冒險家的身分，引領貴賓進到i-Ride飛行劇院體驗《源起．非洲》，全程用英文為貴賓們導覽，體驗的過程中一行人彷彿都化身成冒險旅行團、進入非洲探險世界，整場驚喜不斷！

i-Ride飛行劇院、雄獅旅遊跨界合作

「天啊！讓我一圓非洲夢！」特別企劃

為了慶祝「地球12部曲」首發作品《源起．非洲》上映，i-Ride飛行劇院特地邀請雄獅旅遊一起合作「天啊！讓我一圓非洲夢！」特別企劃，4/22(一)-7/31(三) 期間只要來i-Ride飛行劇院體驗《源起．非洲》並填寫問券+分享心得，就有機會抽中「阿聯酋航空－南非開普敦雙人來回機票」，觀眾們這下不只可以在i-Ride飛行劇院見到南非美景，更可以親身走訪好望角、企鵝沙灘、欣賞豐富的野生動物，想要去非洲冒險的朋友們，記得到i-Ride飛行劇院FB粉絲團查看活動辦法。

i-Ride飛行劇院

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301117