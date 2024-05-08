福容飯店認養「芙蓉」無尾熊、推出主題房 福隆沙雕季「無尾熊沙雕」登場

超萌的無尾熊是很多人喜歡的動物，4/22世界地球日，福容大飯店台北二館與與臺北市立動物園簽署共同參與「無尾熊動物認養計畫」，號召大家關注無尾熊保育工作，福容大飯店旗下十八家分店同步投入保育推廣，福容台北二館特地打造無尾熊主題房，營運所得部分提撥為保育基金，5/31登場的福隆沙雕藝術季，特別製作芙蓉家族無尾熊沙雕。

臺北市立動物園動物明星無尾熊「芙蓉」(右)與媽媽Tiwi。圖片來源｜福容大飯店

無尾熊是澳洲特有種有袋類動物，討人喜愛的魅力風靡全球，近年來因為全球氣候變遷，澳洲正處於聖嬰氣候模式，由於近年早春破紀錄乾旱及高於過往平均氣溫，乾燥炎熱的天氣造成澳洲多數地區面臨發生森林大火的風險，2019到2020年的「黑色夏季」已造成超過6萬隻無尾熊受傷、死亡並失去原棲地，讓野生無尾熊族群面臨嚴重的生存壓力，保育工作刻不容緩。

福容台北二館特地打造無尾熊主題房。圖片來源｜福容大飯店

福容台北二館因動物明星無尾熊「芙蓉」而與動物園結緣，從認養「芙蓉」出發，投入無尾熊保育行列，喚起社會大眾共同關心全球氣候變遷與野生動物保育議題。福容台北二館特地打造無尾熊主題房，並製作周邊商品，所有營運所得將部分提撥做為無尾熊動物保育基金。

臺北市立動物園園長諶亦聰(右)與福容大飯店台北二館駐店總經理吳威德(左)代表簽署「無尾熊動物認養計畫」。圖片來源｜欣傳媒

福容大飯店與臺北市立動物園簽署參與「無尾熊動物認養計畫」，在觀光傳播局局長王秋冬的見證下，由臺北市立動物園園長諶亦聰與福容大飯店台北二館駐店總經理吳威德代表簽署。

諶亦聰園長表示，今年為臺北動物園建園110年，臺北市立動物園為臺灣唯一飼育無尾熊的動物園，自1999年起自澳洲庫倫賓野生動物保育區借殖無尾熊至今，創辦無尾熊館已25年，建立起亞洲地區相當完善且健康的域外族群，今年也決定進行無尾熊域外保種工作。

吳威德駐店總經理致詞時提到，福容大飯店致力於企業社會責任並將「環境、社會、治理（ESG）」理念融入日常經營，不僅在商業運營中追求效益，更積極投入結合集團資源，共同為無尾熊保育推動相關教育活動。同時攜手三貓（貓空、貓纜、大貓熊）結合貓空纜車及鄰近的深坑地區，邀請旅客來「玩三貓、住福容、遊深坑」參與地區觀光發展與產業共榮。

「芙蓉」大型布偶與無尾熊館館長王建博。圖片來源｜欣傳媒

台北市立動物園無尾熊館館長王建博表示，養殖無尾熊比較困難的是食物與天候，無尾熊怕熱，澳洲氣候乾燥，即使氣溫30幾度都沒問題，但台灣濕熱，來到30度以上，就必須讓牠們吹冷氣，為了養殖無尾熊，台北市立動物園花費約十年時間籌備，從澳洲進口尤加利樹種子，培育桉樹林，樂見企業投入支持野生動物保育教育推廣工作。他也指出，每天下午約2點，園方會為無尾熊供應食物，因此是最有機會看到無尾熊的時間點。

無尾熊「芙蓉」的親代是來自澳洲的Flynn(父)及Tiwi(母)。圖片來源｜福容大飯店

盤點園區現有15隻無尾熊個體親緣關係，「芙蓉」的親代分別是Flynn及Tiwi，兩者均是來自澳洲的個體。就族群管理的角度來看，留下「芙蓉」的後代，對於維持園區無尾熊族群的基因多樣性將有相當大的幫助，為了提高民眾關注無尾熊保育繁殖計畫，即日起至8/31只要到動物園無尾熊館前尋找「芙蓉」無尾熊或與「芙蓉」公仔拍照，上傳至「福容大飯店」臉書指定貼文，即可參加福容大飯店「週週抽獎品，月月送住宿」活動，週週抽「2024福隆國際沙雕藝術季 活動貴賓券」，月月送福容住宿券，中獎名單將公佈於享福卡app，還可免費下載超萌芙蓉無尾熊表情包。

福容大飯店將與「好好聽」舉辦小小播客說故事，優勝者可獲得「無尾熊主題房」體驗住宿券。圖片來源｜福容大飯店

福容大飯店旗下十八家分店也同步投入無尾熊保育推廣工作，即將於5/31登場的福隆沙雕藝術季，今年特別製作了芙蓉家族無尾熊沙雕。花蓮店「花現無尾熊!」住房專案，身分證字號+出生年月日有5個5，即可享房型定價5折優惠。桃園店餐飲單筆消費滿$12,000以上或住宿預訂套房專案，每房即贈送公益聯名曲奇奶厚餅乾禮盒乙盒。高雄店只要是名字跟芙蓉/無尾熊任一字相同或同音，到高雄店就能享有住宿與餐飲超值優惠。

6月16日無尾熊芙蓉生日，福容大飯店將與「好好聽」舉辦小小播客說故事，線上徵件開跑。優勝者可獲得全臺唯一的「無尾熊主題房」體驗住宿劵，享福卡會員六月份館內消費不限金額發票即贈送聯名環保購物袋乙只，6月16日壽星，入住每人只要NT$616元起，每日限量3間。

福容大飯店與臺北市立動物園共同攜手合作展開無尾熊保育及教育推廣計畫，共同為環境永續發展盡心力。圖片來源｜欣傳媒

福容大飯店與臺北市立動物園共同攜手合作展開極具意義的無尾熊保育及教育推廣計畫，共同為環境永續發展盡一份心力，希望能藉此提高社會大眾對自然生態、野生動物保育觀念的重視。

尋找「芙蓉」小秘訣臉圓圓、粉紅鼻、粉紅眼眶。圖片來源｜福容大飯店

無尾熊「芙蓉」小檔案

出生日：2013年6月16日

年齡：近11歲

性別：母

親代：Flynn(父)、Tiwi(母)

外觀特徵：臉圓、粉紅鼻、粉紅眼眶（尋找「芙蓉」小秘訣）

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301113