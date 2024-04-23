開幕2週年！寒居酒店住套房限時6,000元起、再抽萬元住宿券，金牛座餐飲還有5折起

寒居酒店慶祝開幕二週年囉！自五月開始將有多項慶祝優惠活動，包含平日入住「寧鴞套房」享二折優惠，每晚6,000元+15.5%，以及「一泊二食」住房專案，每晚8,200元+15.5%起，再免費吃BeGood晚餐2客和周年慶限定抱枕，餐廳更推出林明健星廚設計的限定咖啡套餐，另邀請金牛座壽星享用5折優惠，並舉辦抽獎活動。

圖／寒居酒店提供

寒居酒店於2022年5月5日開幕至今即將正式邁入兩週年，現在推出「CHEER 2GETHER」住房專案，5月1日至5月31日週日至週四入住「寧鴞套房」享2折優惠，每晚6,000元+15.5%，並推出「居星食宿」一泊二食住房專案，每晚8,200元+15.5%起。此外，酒店還舉辦「尋鴞趣」集點抽獎活動，有機會贏得豐富獎品。

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不僅如此，寒居酒店的二週年慶祝活動持續精彩。5月3日至5月5日期間，酒店特別舉辦「尋鴞趣」集點抽獎活動，參加者有機會抽中「燁鴞客房」住宿券(市值13,860元)與保養組等獎品，至於BeGood餐廳特別設計有「香港冠軍咖啡」Cupping Room咖啡套餐，包括「BBQ咖啡醬烤紐西蘭和羊排」和「咖啡千層蛋糕」。同時舉辦「金牛座壽星專案」，即日起至5月20日出示身分證同桌四人以下享受5折優惠，並參與「來BeGood抽好禮」抽獎活動，有機會贏得多項包含智慧指針裱（市值9,000元）等獎品。

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