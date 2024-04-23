早鳥最低每晚600元起！「名勝世界壹號」郵輪 北高出發暑假暢「郵」九州和沖繩

【旅奇傳媒/編輯部報導】夏日即將來臨，正在傷腦筋親子暑假旅遊計畫嗎？有最懂台灣人的郵輪、舌尖上的郵輪之譽的「名勝世界壹號」，重磅登台，基隆、高雄雙港啟航，帶來歡樂暑假，航向日本九州、沖繩共7個航點，推出3天2晚～6天5晚的日本航次，選擇眾多，即日起至5/31前更推出早鳥優惠，每房最高省1萬元；同艙房第三、第四人，每晚不到600元起（每個航次限量50間），揪越多人省越大！

名勝世界壹號台灣暑假航次，基隆、高雄雙港同步啟航。 圖：名勝世界郵輪／提供

▲名勝世界壹號以「舌尖上的郵輪」著稱，提供多樣化餐飲美食服務。 圖：名勝世界郵輪／提供

名勝世界壹號 三大獨家超貼心

名勝世界壹號（Resorts World One），全長335公尺，比一座摩天大樓還大，船上匯集多項娛樂及休閒設施，包括VR探索館、星座劇院、棕櫚閣、羅馬泳池、水晶生活水療中心等，打造高規格郵輪體驗，還有為小朋友提供多樣化親子活動，為饕客們打造多樣豐富的海上美食天堂，包括：星夢餐廳、麗都自助餐廳、百味軒等，並供應各種異國美食佳餚，同時擁有三大獨家：1.可免費享用「中餐」餐廳；2.週五出發，晚發午回免請假；3.週日出發，5個晚上探索3個目的地。

▲名勝世界壹號除了有兒童專屬遊樂設施，還會舉辦各式親子海上活動。 圖：名勝世界郵輪／提供

全中文化服務環境 8大亮點優勢盡出

除了規劃航程從基隆、高雄出發，提供北高遊客絕佳便利行外，名勝世界壹號船上說中文服務人員比例業界最高，在義大利設計主題空間中，船上所到之處都有中文標示，讓遊客恣意探索東方與西方文化的融合，貼心感受在地化服務。此外，名勝世界壹號也以8大亮點，讓登船旅客可安心、放心、自在的體驗海上多項娛樂與設施，從視覺、味覺、心靈感受全方面海上假期。

▲名勝世界壹號琳瑯滿目的各國佳餚，滿足老饕的味蕾。 圖：名勝世界郵輪／提供

亮點 1.

舌尖上的郵輪：有符合亞洲人胃口的道地中式料理，亦供應各種異國美食佳餚，船上共有17家餐飲，其中3家是免費餐飲，獨家推出免費「中餐」餐廳，也有日本料理、海鮮燒烤、義大利披薩、抹茶冰品等付費選項，提供從早到晚不停歇的海上味蕾饗宴。

亮點 2.

世界級娛樂表演：800人豪華劇院，百老匯級聲光效果，俄羅斯俊男美女堅強演出陣容，無論歌舞、魔術、特技、歌唱，每一場演出都讓您目不轉睛。

▲名勝世界壹號有800人豪華劇院，以百老匯級聲光效果提供視覺娛樂饗宴。 圖：名勝世界郵輪／提供

亮點 3.

家庭房最多最舒適：名勝世界壹號提供926間客房，擁有42間皇宮套房、326間露台客房、206間海景客房、354間內側客房等四種房型，滿足所有的人的需求，其中露臺家庭房搭配高級沙發床最多最舒適，提供一家人溫馨又舒適的海上假期。

▲露台家庭房是市場上唯一以沙發床供第3、4人入住的房型，不用擔心長輩或孩子們爬上下舖。 圖：名勝世界郵輪／提供

亮點 4.

全中文化服務最貼心：登輪前、航程中，至旅途結束，所到之處均有清晰中文標示。長輩獨自出門不必擔心語言不通，輕鬆旅遊無負擔。

亮點 5.

最多中文服務人員：船上說中文服務人員比例業界最高，親切的面孔、熟悉的語言，為完美旅程大加分，讓台灣旅客能有賓至如歸的感受。

▲名勝世界壹號提供中文化服務，旅客輕鬆出遊無負擔。 圖：名勝世界郵輪／提供

亮點 6.

採用在地食材：為了讓旅客品嘗道地又美味的美食料理，食材採購更多元、品質有保證，力求旅客品嚐到道地台式料理，並從台灣採購在地豐富的食材，讓美食更加滿足台灣人的口味。

亮點 7.

免費中餐餐廳：中菜廳-百味軒提供中式料理美食，適合午餐及晚餐；另有星夢餐廳、麗都自助及燒烤餐廳，皆為免費餐廳，讓旅客每餐都有不同的美食選擇。

▲免費的中餐餐廳，提供中式料理，滿足台灣旅客的胃。 圖：名勝世界郵輪／提供

亮點 8.

週日出發，5個晚上3個目的地：週日出發6天5晚航程，可暢遊「熊本、鹿兒島、那霸」或「佐世保、鹿兒島、那霸」或「熊本、長崎、那霸」共計3個目的地，是市面上唯一5晚能玩三地的郵輪行程，最適合計劃暑假親子出遊的家庭旅客。

▲以羅馬風格打造的戶外泳池、水上滑水道，提供歡樂水上時光。 圖：名勝世界郵輪／提供

▲在設備頂級環境舒適星座劇院裡，度過歡樂與驚喜時光。 圖：名勝世界郵輪／提供

週五晚上出發免請假 獨家6天暢玩九州和沖繩

這次暑假將推出14趟航程，7/12首航，針對台灣族群量身打造行程與出發時間，週五出發的3天2夜行程，將於週六停靠宮古島、石垣島、那霸等目的地，週日中午回到基隆港，主攻上班族，不用請假也能搭郵輪。

週日出發的6天5夜行程，主打一個航程同時暢玩九州2個城市、沖繩１個城市，是市面上獨家能6天玩3目的地行程，非常適合暑假親子家庭客群。每週日啟航前往九州的佐世保、長崎、鹿兒島、熊本等兩個城市，感受異國情調與歷史文化美景後，再航向沖繩那霸，暢快購物，滿載而歸。

南台灣的朋友，則可選擇從高雄出發的3天2晚或5天4晚的沖繩航次，盡情享受那霸、石垣島、宮古島迷人的海島假期。

搭名勝世界壹號體驗九州長崎迷人夜景。 圖：Shutterstock／來源

名勝世界壹號暑假航程，全系列熱賣中！

北高同步出發，好評不斷，部份航次即將完售，5/31前早鳥優惠「基隆出發每艙房減１萬元」，同艙房入住第3人、第4人每人每晚最低600元起，每航次限量50名。機會難得，這個暑假全家大小一起出「郵」趣，請洽10家代理旅行社：大登旅行社、上順旅遊、永業旅行社、良友旅行社、東南旅遊、捷利旅行社、統一旅遊、翔順旅行社、新進旅行社、鳳凰旅遊。

▲搭名勝世界壹號前往石垣島感受迷人海島風情。 圖：Shutterstock／來源

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