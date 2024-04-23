快訊

花蓮再次強震 日政府：會持續為支援台灣做準備

缺電恐懼比夏天更早來 北東電網用電明年後恐天天走鋼索

新能源車在陸成主流 3主因卻讓保費年年漲還拒保

早鳥最低每晚600元起！「名勝世界壹號」郵輪 北高出發暑假暢「郵」九州和沖繩

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
圖：名勝世界郵輪／提供
圖：名勝世界郵輪／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】夏日即將來臨，正在傷腦筋親子暑假旅遊計畫嗎？有最懂台灣人的郵輪、舌尖上的郵輪之譽的「名勝世界壹號」，重磅登台，基隆、高雄雙港啟航，帶來歡樂暑假，航向日本九州、沖繩共7個航點，推出3天2晚～6天5晚的日本航次，選擇眾多，即日起至5/31前更推出早鳥優惠，每房最高省1萬元；同艙房第三、第四人，每晚不到600元起（每個航次限量50間），揪越多人省越大！

名勝世界壹號台灣暑假航次，基隆、高雄雙港同步啟航。　圖：名勝世界郵輪／提供
名勝世界壹號台灣暑假航次，基隆、高雄雙港同步啟航。　圖：名勝世界郵輪／提供

▲名勝世界壹號以「舌尖上的郵輪」著稱，提供多樣化餐飲美食服務。　圖：名勝世界郵輪／提供
▲名勝世界壹號以「舌尖上的郵輪」著稱，提供多樣化餐飲美食服務。　圖：名勝世界郵輪／提供

名勝世界壹號　三大獨家超貼心

名勝世界壹號（Resorts World One），全長335公尺，比一座摩天大樓還大，船上匯集多項娛樂及休閒設施，包括VR探索館、星座劇院、棕櫚閣、羅馬泳池、水晶生活水療中心等，打造高規格郵輪體驗，還有為小朋友提供多樣化親子活動，為饕客們打造多樣豐富的海上美食天堂，包括：星夢餐廳、麗都自助餐廳、百味軒等，並供應各種異國美食佳餚，同時擁有三大獨家：1.可免費享用「中餐」餐廳；2.週五出發，晚發午回免請假；3.週日出發，5個晚上探索3個目的地。

▲名勝世界壹號除了有兒童專屬遊樂設施，還會舉辦各式親子海上活動。　圖：名勝世界郵輪／提供
▲名勝世界壹號除了有兒童專屬遊樂設施，還會舉辦各式親子海上活動。　圖：名勝世界郵輪／提供

全中文化服務環境 8大亮點優勢盡出

除了規劃航程從基隆、高雄出發，提供北高遊客絕佳便利行外，名勝世界壹號船上說中文服務人員比例業界最高，在義大利設計主題空間中，船上所到之處都有中文標示，讓遊客恣意探索東方與西方文化的融合，貼心感受在地化服務。此外，名勝世界壹號也以8大亮點，讓登船旅客可安心、放心、自在的體驗海上多項娛樂與設施，從視覺、味覺、心靈感受全方面海上假期。

▲名勝世界壹號琳瑯滿目的各國佳餚，滿足老饕的味蕾。　圖：名勝世界郵輪／提供
▲名勝世界壹號琳瑯滿目的各國佳餚，滿足老饕的味蕾。　圖：名勝世界郵輪／提供

亮點 1.

舌尖上的郵輪：有符合亞洲人胃口的道地中式料理，亦供應各種異國美食佳餚，船上共有17家餐飲，其中3家是免費餐飲，獨家推出免費「中餐」餐廳，也有日本料理、海鮮燒烤、義大利披薩、抹茶冰品等付費選項，提供從早到晚不停歇的海上味蕾饗宴。

亮點 2.

世界級娛樂表演：800人豪華劇院，百老匯級聲光效果，俄羅斯俊男美女堅強演出陣容，無論歌舞、魔術、特技、歌唱，每一場演出都讓您目不轉睛。

▲名勝世界壹號有800人豪華劇院，以百老匯級聲光效果提供視覺娛樂饗宴。　圖：名勝世界郵輪／提供
▲名勝世界壹號有800人豪華劇院，以百老匯級聲光效果提供視覺娛樂饗宴。　圖：名勝世界郵輪／提供

亮點 3.

家庭房最多最舒適：名勝世界壹號提供926間客房，擁有42間皇宮套房、326間露台客房、206間海景客房、354間內側客房等四種房型，滿足所有的人的需求，其中露臺家庭房搭配高級沙發床最多最舒適，提供一家人溫馨又舒適的海上假期。

▲露台家庭房是市場上唯一以沙發床供第3、4人入住的房型，不用擔心長輩或孩子們爬上下舖。 圖：名勝世界郵輪／提供
▲露台家庭房是市場上唯一以沙發床供第3、4人入住的房型，不用擔心長輩或孩子們爬上下舖。 圖：名勝世界郵輪／提供

亮點 4.

全中文化服務最貼心：登輪前、航程中，至旅途結束，所到之處均有清晰中文標示。長輩獨自出門不必擔心語言不通，輕鬆旅遊無負擔。

亮點 5.

最多中文服務人員：船上說中文服務人員比例業界最高，親切的面孔、熟悉的語言，為完美旅程大加分，讓台灣旅客能有賓至如歸的感受。

▲名勝世界壹號提供中文化服務，旅客輕鬆出遊無負擔。　圖：名勝世界郵輪／提供
▲名勝世界壹號提供中文化服務，旅客輕鬆出遊無負擔。　圖：名勝世界郵輪／提供

亮點 6.

採用在地食材：為了讓旅客品嘗道地又美味的美食料理，食材採購更多元、品質有保證，力求旅客品嚐到道地台式料理，並從台灣採購在地豐富的食材，讓美食更加滿足台灣人的口味。

亮點 7.

免費中餐餐廳：中菜廳-百味軒提供中式料理美食，適合午餐及晚餐；另有星夢餐廳、麗都自助及燒烤餐廳，皆為免費餐廳，讓旅客每餐都有不同的美食選擇。

▲免費的中餐餐廳，提供中式料理，滿足台灣旅客的胃。　圖：名勝世界郵輪／提供
▲免費的中餐餐廳，提供中式料理，滿足台灣旅客的胃。　圖：名勝世界郵輪／提供

亮點 8.

週日出發，5個晚上3個目的地：週日出發6天5晚航程，可暢遊「熊本、鹿兒島、那霸」或「佐世保、鹿兒島、那霸」或「熊本、長崎、那霸」共計3個目的地，是市面上唯一5晚能玩三地的郵輪行程，最適合計劃暑假親子出遊的家庭旅客。

▲以羅馬風格打造的戶外泳池、水上滑水道，提供歡樂水上時光。　圖：名勝世界郵輪／提供
▲以羅馬風格打造的戶外泳池、水上滑水道，提供歡樂水上時光。　圖：名勝世界郵輪／提供

▲在設備頂級環境舒適星座劇院裡，度過歡樂與驚喜時光。　圖：名勝世界郵輪／提供
▲在設備頂級環境舒適星座劇院裡，度過歡樂與驚喜時光。　圖：名勝世界郵輪／提供

週五晚上出發免請假　獨家6天暢玩九州和沖繩

這次暑假將推出14趟航程，7/12首航，針對台灣族群量身打造行程與出發時間，週五出發的3天2夜行程，將於週六停靠宮古島、石垣島、那霸等目的地，週日中午回到基隆港，主攻上班族，不用請假也能搭郵輪。

週日出發的6天5夜行程，主打一個航程同時暢玩九州2個城市、沖繩１個城市，是市面上獨家能6天玩3目的地行程，非常適合暑假親子家庭客群。每週日啟航前往九州的佐世保、長崎、鹿兒島、熊本等兩個城市，感受異國情調與歷史文化美景後，再航向沖繩那霸，暢快購物，滿載而歸。

南台灣的朋友，則可選擇從高雄出發的3天2晚或5天4晚的沖繩航次，盡情享受那霸、石垣島、宮古島迷人的海島假期。

搭名勝世界壹號體驗九州長崎迷人夜景。　圖：Shutterstock／來源
搭名勝世界壹號體驗九州長崎迷人夜景。　圖：Shutterstock／來源

名勝世界壹號暑假航程，全系列熱賣中！

北高同步出發，好評不斷，部份航次即將完售，5/31前早鳥優惠「基隆出發每艙房減１萬元」，同艙房入住第3人、第4人每人每晚最低600元起，每航次限量50名。機會難得，這個暑假全家大小一起出「郵」趣，請洽10家代理旅行社：大登旅行社、上順旅遊、永業旅行社、良友旅行社、東南旅遊、捷利旅行社、統一旅遊、翔順旅行社、新進旅行社、鳳凰旅遊。

▲搭名勝世界壹號前往石垣島感受迷人海島風情。　圖：Shutterstock／來源
▲搭名勝世界壹號前往石垣島感受迷人海島風情。　圖：Shutterstock／來源

【名勝世界郵輪】FB 粉絲專頁：https://fb.me/profile.php?id=100091808678997

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野

想知道更多旅遊美食資訊，請追蹤按讚「udn走跳世界」

旅行社 沖繩 郵輪

延伸閱讀

為何郵輪旅遊這麼夯？必玩郵輪六大理由，今年不可錯過這艘船！

暑假最好玩最好吃的郵輪！名勝世界壹號 暢遊九州、沖繩

暑假親子旅遊潮湧現 北美紐澳機位增成本降 東南亞、郵輪買氣飆高

AI智能取代人工 郵輪全產品「線上下單」庫存看得見

相關新聞

開幕2週年！寒居酒店住套房限時6,000元起、再抽萬元住宿券，金牛座餐飲還有5折起

寒居酒店慶祝開幕二週年囉！自五月開始將有多項慶祝優惠活動，包含平日入住「寧鴞套房」享二折優惠，每晚6,000元+15.5%，以及「一泊二食」住房專案，每晚8,200元+15.5%起，再免費吃BeGood晚餐2客和周年慶限定抱枕，餐廳更推出林明健星廚設計的限定咖啡套餐，另邀請金牛座壽星享用5折優惠，並舉辦抽獎活動。

早鳥最低每晚600元起！「名勝世界壹號」郵輪 北高出發暑假暢「郵」九州和沖繩

【旅奇傳媒/編輯部報導】夏日即將來臨，正在傷腦筋親子暑假旅遊計畫嗎？有最懂台灣人的郵輪、舌尖上的郵輪之譽的「名勝世界壹號」，重磅登台，基隆、高雄雙港啟航，帶來歡樂暑假，航向日本九州、沖繩共7個航點，推

為何郵輪旅遊這麼夯？必玩郵輪六大理由，今年不可錯過這艘船！

郵輪時代再來臨！疫後郵輪旅遊再度盛行，進入大航海時代，為何郵輪旅遊這麼夯？告訴你必玩郵輪的六大理由，以及今年不可錯過的是哪一艘船！ 郵輪達人孫世宗表示，疫後許多地區的旅遊成本、機票等價格都

康乃馨都開好了！母親節帶媽咪來 親子旅遊私房夯點集結「7種絕美花田」 多色康乃馨滿開最應景

康乃馨都開好了！即將迎接5月母親節，位於彰化田尾的知名景點「董家花田」的滿滿康乃馨提早盛開，園區內還有千日紅、鼠尾草、馬纓丹、向日葵、海棠、矮牽牛等...

連嗨2個月！ 首屆「台北水舞嘉年華」5／1彩虹橋登場 開幕樂團、閉幕演唱會精彩上陣

連嗨2個月！ 首屆「台北水舞嘉年華」5／1彩虹橋登場 開幕樂團、閉幕演唱會精彩上陣

Buffet第2人422元、環保杯折15元！20家up「2024世界地球日優惠」飯店、餐廳、手搖飲一同響應

吃Buffet第二人422元、環保杯折價15元！2024「世界地球日優惠」 10家以上飯店、餐廳、手搖飲一同響應

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。