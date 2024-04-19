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加量不加價！北北基好玩卡「無限暢遊卡」全新改版 新增景點、購物優惠超高CP值

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圖：台北市政府觀光傳播局／提供
圖：台北市政府觀光傳播局／提供

台灣旅遊必備神卡，一卡結合交通及34個熱門景點及城市體驗。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供
台灣旅遊必備神卡，一卡結合交通及34個熱門景點及城市體驗。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】全台唯一結合交通及景點的旅遊神卡「北北基好玩卡－無限暢遊卡」全新改版上市！台北市政府觀光傳播局（簡稱觀傳局）表示，日前上線的「無限暢遊卡」加量不加價，除了熱門景點及特色體驗增加至34項，再贈商圈優惠等購物好康，持卡還可兌換深受國內外旅客喜愛的鳳梨酥，以及獨家限量的「台灣龍虎夜市杯」1組，是CP值最高的旅遊首選。

▲限量獨家紀念品「台灣龍虎夜市杯」設計英文字的諧音龍好吃「LONG HO JIA」與虎乾啦。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供
▲限量獨家紀念品「台灣龍虎夜市杯」設計英文字的諧音龍好吃「LONG HO JIA」與虎乾啦。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局介紹，北北基好玩卡「無限暢遊卡」，可不限次數搭乘台北捷運、5條「台灣好行」路線及北北基三市的公車，並享有北北基熱門景點快速通關，減省旅費也省去排隊買票的時間。此外，全新改版「無限暢遊卡」熱門景點及特色體驗更增加至34項，除了納入「台北流行音樂中心」、「經國七海文化園區」及「巫登益美術館」等熱門景點外，只要出示無限暢遊卡，即可兌換九份紅燈籠祈福、平溪放天燈、貓空小封茶等特色手作體驗及阿聰師鳳梨酥、阿婆芋圓等美食，讓旅客透過多樣活動深度體驗北台灣。

▲憑無限暢遊卡可享大稻埕、永康、貓空、西門町四大商圈超過80間以上店家購物優惠。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供
▲憑無限暢遊卡可享大稻埕、永康、貓空、西門町四大商圈超過80間以上店家購物優惠。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局進一步說明，今年「無限暢遊卡」也與台鐵合作，增加「台鐵平溪深澳一日週遊券」，旅客於瑞芳車站透過機台自助兌換一日周遊券後，即可於一天內不限次數搭乘平溪深線，輕鬆順遊平溪、十分等熱門景點。本次改版還新增多種購物優惠，包含「大稻埕 x 永康 x 貓空 x 西門町商圈大禮包」超過80間店家，以及「昇恆昌內湖旗艦店」和 MITSUI OUTLET PARK（林口、台中港、台南）等，讓旅客在暢遊熱門景點之餘，也能享受美食、購物等多樣優惠。 此外，憑新版「無限暢遊卡」，還可至西門町遊客中心兌換限量獨家紀念品「台灣龍虎夜市杯」，設計英文諧音龍好吃「LONG HO JIA」與虎乾啦「HO DA LA」的意涵，讓海外旅客深刻感受臺灣的熱情！

▲「北北基好玩卡—無限暢遊卡」全新改版，一卡結合交通及34個熱門景點及城市體驗。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供
▲「北北基好玩卡—無限暢遊卡」全新改版，一卡結合交通及34個熱門景點及城市體驗。　圖：台北市政府觀光傳播局／提供

觀傳局補充，北北基好玩卡「無限暢遊卡」分別於網路及實體通路販售，旅客於「北北基好玩卡」官網購卡後，可至桃園國際機場一、二航站、台北車站、松山機場及機捷A1旅遊服務中心等「預約取卡點」取卡；也可至台北捷運詢問處等「直接購卡點」現場購卡，即買即用！更多詳細資訊，可於「北北基好玩卡」官方網站查詢。

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松山機場 熱門景點 鳳梨酥

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