2024澎湖花火節住宿懶人包！海景、打卡系人氣特選 絕美海景浪漫100分

2024的澎湖花火節將於5/2盛大開幕囉

想搶先體驗的旅客也別錯過四月份的試放場～

想知道欣賞澎湖花火節最佳觀賞地點在哪嗎？

想尋找不一樣的方式欣賞海上煙火？

本篇文章將推薦澎湖住宿、澎湖民宿、澎湖包棟

想去澎湖旅遊的你們

最齊全的澎湖住宿推薦就看這一篇懶人包吧！





澎湖花火節住宿推薦

今年想到澎湖花火節旅遊，和家人朋友或愛人一起在海上欣賞美麗的煙花嗎？那你一定要來看看本篇的澎湖花火節住宿懶人包，此篇文章將會推薦您澎湖住宿含民宿、包棟、海景、飯店，甚至連超適合打卡拍照的網美旅宿都一應俱全喔！這個夏天想要來場跳島旅遊，到澎湖好好住一晚，就跟著編輯推薦的澎湖花火節住宿名單預訂下去吧！









澎湖花火節『海景系』民宿推薦

澎湖海景民宿推薦#1 澎湖說故事人的海景小地方

▲澎湖民宿推薦:澎湖說故事人的海景小地方 （圖／@lawrie1001, @havesome.funn ，Instagram)

澎湖說故事人的海景小地方，位於馬公市西衛里14鄰西衛225號。每個人每天都在尋覓讓心情開心的日子，往往最後才知道，你可以在最陌生的地方發現它，你可以在話語找到它，可以在早餐店裡，也可以在為了躲雨衝跑過街的匆忙裡才明白，要開心無須翅膀只需細細品嘗，出發吧～為自己策劃一場旅行，可以是尚未去過的地方，也可以是熟悉的駐點，重點是讓自己以一個獨處的時空，歡迎來到海景小地方一起寫下旅遊故事！

地點：澎湖縣馬公市西衛里14鄰西衛225號

入住時間：15:00

退房時間：11:00





澎湖海景民宿推薦#2 六色海民宿

▲2024澎湖花火節住宿推薦-六色海民宿 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

澎湖六色海為全新海景民宿，充滿渡假風格的建築主體，搭配現代感十足的外觀設計，與藍天白雲相互呼應，更顯恬靜。座落於人文、自然景點豐富的北環景區與熱鬧喧囂、美食齊聚的馬公市區之間，為澎湖僅存少有海岸風景及潮間帶民宿，除提供多種幽靜房型，兩人、四人空間隨客而定；以挹翠、掬碧、摘星、攬月為房間命名，憑添浪漫意境。不論您入住哪種房型，皆可擁有房內的明亮光線與雅緻佈景；更能享受直視海景的獨立陽台。寬闊蔚藍的美麗海洋直映眼前，彷彿僅須伸手即可觸及海水的沁涼快意。

地點：澎湖縣湖西鄉許家村港子尾42-2號

入住時間：15:00

退房時間：11:00





澎湖海景民宿推薦#3馬里布海景民宿

▲澎湖海景民宿： 馬里布海景民宿 （圖／cuterosalind, Instagram)

「澎湖馬里布海景民宿」提供海景雙人、觀星雙人/四人，旅人可以共遊人數自由決定房型，甚至包棟，一樓大廳為知名百大畫家鄭美珠畫廊，四週大量採用大片的落地窗戶，讓屋外的陽光及藍天綠意映照入內，更顯渡假的悠閒氣息。臥房內空間寬廣，氛圍清新自然，提供旅人靜心休憩的靜謐之地。斥資數千萬全新打造的南歐風格別墅，帶您進入加州馬里布的海灘風情，感受藝術氣息與毫無所拘的悠閒生活～

地點：澎湖縣馬公市東衛里5-8號

入住時間：15:00

退房時間：11:00









澎湖花火節『打卡系』民宿推薦

澎湖網美民宿推薦#1 彩色珊瑚礁民宿

▲澎湖網美民宿： 彩色珊瑚礁民宿 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

珊瑚礁旅遊這名字您是否熟悉？旅遊是一連串偶然的相遇，記憶在十幾年中遊蕩著美好，想留下更多、所以有了共享舒適與品味的彩色珊瑚礁民宿。珊瑚礁旅遊企業2017全新完工特色民宿，這次不僅要給您最深度的旅遊行程，也要帶給您最深度的住宿體驗！沒有粗鄙的俗氣，處處都是品味的雕砌，沒有倉促的煩碌，點點都是沉澱的喜悅，歷經三年名家設計，豐富中呈現虛空的充實，只為了深戀曾經的感動！

▲2024澎湖花火節住宿推薦-彩色珊瑚礁民宿 （圖／pipigfpipidog.ajung, Instagram)

民宿二樓是早餐區的中島廚房、親自溜滑梯的海景房型、透明的景觀電梯以及純白設計的大廳，每個細節都證明這裏是必須打卡的特色澎湖民宿。

地點：澎湖縣馬公市案山里19-3號

入住時間：15:00

退房時間：10:00





澎湖網美民宿推薦#2 日光事務所

▲澎湖網美民宿推薦：日光事務所 （圖／zxvnvnv, Instagram)

想找一間簡樸也有無印風格的住宿，推薦你選擇日光事務所這件網美的民宿推薦。

日光事務所店主的媽媽，故鄉在澎湖，小時候對於澎湖的記憶，吹拂著有點黏膩而溫暖的海風，花生酥的濃郁，鹹餅的香氣，還有澄淨透徹的海水，溫暖細膩的沙灘。在這座島嶼上，自然寬闊的大海，能讓每位來這的旅客，享受放鬆，安靜的情境，感受每一種樸實無華的旅行方式。

地點：澎湖縣馬公市東文里7鄰文明路126巷28弄11號

入住時間：15:00

退房時間：10:00





澎湖網美民宿推薦#3 路旅店

▲2024澎湖花火節住宿推薦-路旅店 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

路旅店位於澎湖縣馬公市西衛83-28號，適合家庭旅行，又或是三五好友一起出門旅遊，也歡迎三代同堂的家庭一起來旅店住宿～到澎湖一同享受難得的假日時光！

▲澎湖飯店民宿推薦：路旅店 （圖／（左）@moze_sunny, （右）@hnail_art_design，Instagram)

除了舒適的住宿環境外，路旅店還提供多樣化的旅遊行程規劃服務，不管您想要體驗夜釣小管、戶外露天吃到飽BBQ、出海遊船、浮潛、獨木舟、SUP等等活動，我們都能為您安排得妥妥當當！來路旅店，讓我們一起打造難忘的澎湖之旅吧！

地點：澎湖縣馬公市西衛83-28號

入住時間：15:00

退房時間：11:00









澎湖花火節『飯店系』住宿推薦

澎湖飯店住宿推薦#1 福朋喜來登

▲澎湖飯店住宿推薦：福朋喜來登 （圖／kaokao.tw, Instagram)

地點：澎湖縣馬公市新店路197號

入住時間：15:00

退房時間：12:00





澎湖飯店住宿推薦#2 澎澄飯店

▲澎湖飯店住宿推薦：澎澄飯店 （圖／nikki.919, Instagram)

澎澄飯店位在在這美麗的澎湖群島中，有著古老的歷史文化，有著美麗的人文風情，除此之外，更有著讓人熱血激昂，流連忘返的探索活動，而澎澄除了可以給您最舒適的放鬆環境，更是您探索在地風情的最佳夥伴。

地點：澎湖縣馬公市陽明里同和路168號

入住時間：16:00

退房時間：11:00





澎湖飯店住宿推薦#3 安泊海景旅店

▲2024澎湖花火節住宿推薦-安泊海景旅店 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

安泊旅店是2019年澎湖馬公市區唯一全新開幕海景飯店，擁有大面積客房、獨立觀景陽台、兩部電梯出入便捷，環保節能設計，絕佳通風與採光。頂樓空中餐廳可踞高臨下眺望馬公市海天一色美景，更是花火節時享受無遮蔽全景賞煙火最佳地點！

地點：澎湖縣馬公市東文澳123-2號

入住時間：15:00

退房時間：10:00









澎湖花火節『包棟系』住宿推薦

澎湖包棟住宿推薦#1 鴻不讓民宿

▲2024澎湖花火節住宿推薦-鴻不讓民宿 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

鴻不讓給你滿滿的繽紛樂，歡迎喜歡澎湖的人一起來玩，秋冬季歡迎喜歡釣魚的朋友一同享受海洋的新鮮好滋味與外島的海釣體驗！（內售南極蝦、誘餌，有配合海釣單位。）

地點：澎湖縣馬公市興仁里雙頭掛220-3號

入住時間：15:00

退房時間：11:00









澎湖包棟住宿推薦#2 海樂民宿

▲2024澎湖花火節住宿推薦-澎湖 l 海樂民宿 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

海樂民宿地點位於馬公市興仁里，澎湖機場接送至民宿約5分鐘，也可搭乘機場公車至興仁西站下車，至7-11僅步行7分鐘，至隘門沙灘騎車7分鐘，至馬公港騎車約15分鐘，至南海旅遊中心騎車約10分鐘內抵達｡附近有澎湖最大公園天人湖可以欣賞花海季，在澎湖也能散步在森林之中，是為澎湖後花園，此位置距離機場極近，離隘門沙灘騎車約7分鐘，北往西嶼，東往摩西分海，南往各沙灘都非常方便，為交通要道。

地點：澎湖縣馬公市興仁里雙頭掛316號

入住時間：15:00

退房時間：10:00





澎湖包棟住宿推薦#3 曬日子.宿物所

▲2024澎湖花火節住宿推薦-曬日子.宿物所 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

曬日子。宿物所（包棟民宿）提供的房型有四間四人房（總共16床位），二樓三樓各有兩間雙床房～

201/202/301/302。302房為親子住宿房、一張標準雙人床跟一張上下床。房源內提供免費玩樂地圖、

帶您輕鬆享受澎湖旅遊路線～可協助代訂布袋馬公來回船票、規劃玩樂行程、租賃汽機車（租車公司免費機場碼頭接送）輕鬆交給我們規劃客製你們想要的澎湖旅程。

地點：澎湖縣湖西鄉澎湖縣湖西鄉成功村港底302-10號

入住時間：16:00

退房時間：10:00









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