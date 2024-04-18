帶爸媽去哪裡旅遊最好？沖繩、越南樂活．歐洲、中南美圓夢．郵輪最輕鬆！

感恩回饋的季節到了！帶爸媽去哪裡旅遊最好？不管是短線、長線旅遊，都有孝親優惠，給最愛的爸媽最好的，孝親不能等！不只送爸媽去旅行，還要關心照顧他們的健康。

期間限定的立山黑部雪牆奇景，為一生必收集，也是最受父母輩喜愛的旅遊景點。圖片來源｜雄獅旅遊

雄獅旅遊與國泰健康管理合作，3/1至5/31推出孝親專案，購買指定國外團體行程優惠雙重送，第一重孝親優惠，報名付訂指定行程，只要一人滿50歲以上，整筆訂單即享短程線每人折1,000元或長程線每人折3,000元優惠，人數越多優惠也越多，再享第二重國泰健檢95折優惠專案。

雄獅旅遊孝親旅遊感恩回饋專案，囊括最熱門的日韓、東南亞，小資族不到2萬就可以入手、孝敬爸媽，也有歐洲、美加、澳洲、中東亞非、中南美、南極的圓夢之旅，讓爸媽一償一生終極夢想。

北海道5月是芝櫻花海季，粉紫色將大地染上浪漫色彩。圖片來源｜雄獅旅遊

日本行程，近期熱門的沖繩快閃旅遊，非常適合無法請長假的上班族，不妨帶著爸媽來到素有長壽養生之島美譽的沖繩，品嘗健康食材、漫步美麗海岸線；期間限定的立山黑部雪牆奇景，是許多人必去景點之一；而最能代表日本的傳統文化，便是每年各地都會舉辦煙火大會，吸引數百萬觀眾前來觀賞，而北海道洞爺湖夏季花火大會也於今年4月底開跑啦！4月底同時也是芝櫻花海盛開的時機，粉紅色將大地染上浪漫色彩，北海道絕對是今年全家出遊的首選旅遊地之一。

穿韓服遊韓屋村拍照打卡。圖片來源｜雄獅旅遊

韓國行程，特別推薦孝親韓國深度全覽8天，從北到南走一回、首爾釜山一次玩，精選韓國道地美食100選，穿韓服遊韓屋村拍照打卡，體驗韓國傳統文化。

越南下龍灣被列入世界自然遺產。圖片來源｜雄獅旅遊

東南亞首推必去人生清單—越南下龍灣，全新啟航奢華愛森絲號六星遊輪，帶爸媽搭乘有「海上VILLA」之稱的過夜郵輪，在船上就能欣賞世界自然遺產的壯闊美景。

疫後最夯的景點–韓劇《愛的迫降》拍攝場景：布里恩茲湖遊船。圖片來源｜雄獅旅遊

到歐洲，帶爸媽就是要看大山大水、自然人文采風，瑞士是首選，疫後最夯的景點–韓劇《愛的迫降》拍攝場景：布里恩茲湖遊船，搭乘黃金復古列車、冰河列車等絕美景觀列車，帶爸媽用最輕鬆舒適的方式，飽覽瑞士湖光山色。

土耳其卡帕多其亞地區搭乘熱氣球從高處俯瞰美景。圖片來源｜雄獅旅遊

土耳其有人類文明起源地之稱，是不可錯過的寶庫，帶爸媽去土耳其旅遊，探訪眾多的文化遺產，住宿仿洞穴飯店，早鳥加購熱氣球優惠價。

大峽谷玻璃天空步道。圖片來源｜雄獅旅遊

到美國，悠閒慢活的美西不可錯過，安排爸媽到南加州的特曼庫拉酒鄉品酒，挑戰斥資打造的大峽谷玻璃天空步道，遊船近距離探索惡魔島的神秘故事，在拉斯維加斯搭乘北美最高的High Roller摩天輪，一圓美國夢。

智利百內國家公園。圖片來源｜雄獅旅遊

中南美洲經常是旅人探索世界的最後一塊拼圖，趁此機會帶上爸媽一起深度拜訪智利，前往南美洲最大國家公園之一的「百內國家公園」欣賞壯闊的冰川、峽灣、湖泊跟山脈，到世界最乾燥的阿塔卡馬沙漠參與觀星活動，享受寧靜的沙漠夜晚！

紐澳推薦一生必須去一次的大堡礁。圖片來源｜雄獅旅遊

紐澳推薦一生必須去一次的大堡礁，可搭乘直升機俯瞰絕美風光，跟著金牌玩家嚮導陳富中或陽光玩家領隊李奇嶸，深度體驗大堡礁與濱海之城凱恩斯上山下海的魅力，品嘗特色料理。

郵輪對長輩來說，是最舒適愜意的旅遊方式。圖片來源｜雄獅旅遊

帶爸媽玩郵輪，郵輪對長輩來說，是最舒適愜意的旅遊方式，免每天拉行李、換房間、打包行李，走不動也可以不下船，在郵輪上享受餐食、活動與休息。

雄獅旅遊孝親專案

第一重：即日起至2024/5/31前報名付訂指定行程，只要一人滿50歲以上，整筆訂單即享短程線折1,000元或長程線最高折3,000元。

第二重：即日起至2024/5/31前報名並完成付訂指定行程，即可享有國泰健康管理的「雄獅健康專案價」。

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301032