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潛客必追！ 4/19-4/21台灣國際潛水展 潛進菲律賓 開箱深海寶藏

旅奇傳媒／ 旅奇傳媒 TR Omnimedia
菲律賓連續五年獲得世界旅遊獎最佳潛水目的地，穩座亞洲潛水霸主。　圖：菲律賓觀光部／提供
菲律賓連續五年獲得世界旅遊獎最佳潛水目的地，穩座亞洲潛水霸主。　圖：菲律賓觀光部／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】最具全球視野的台灣國際潛水暨度假觀光展（Diving Resort Travel Expo Taiwan，簡稱「DRT SHOW台灣潛水展」）即將於週五 (4/19) 在台北圓山花博爭艷館登場。

這場海洋盛宴匯聚潛水領域的專業菁英與優質品牌，進行為期三日的豐富活動內容包含水肺潛水、自由潛水專業知識型講座、喚醒海洋保護的意識型講座、水攝繁星藝廊作品見證海底世界的綺麗、潛水裝備展示會關注產業創新應用，提供海人深入交流的機會平台，一齊探索潛水與觀光旅遊的完美融合。

▲外型討喜的公子小丑魚佇足獨立礁石，成為潛進長灘島潛客爭拍的到訪紀念。　圖：Instagram@wonderpeggy／來源
▲外型討喜的公子小丑魚佇足獨立礁石，成為潛進長灘島潛客爭拍的到訪紀念。　圖：Instagram@wonderpeggy／來源

菲律賓擁有理想潛水環境，連續五年榮獲世界旅遊獎「最佳潛水目的地」殊榮肯定，以溫暖的水域溫度、絕佳的水下能見度、繁不勝數的珍稀物種以及平易近人的消費，奠定亞洲潛水霸主地位。菲律賓觀光部看旺市場商機積極發展潛水旅遊，力邀宿霧太平洋航空，以及菲律賓宿霧與薄荷島、海豚灣、八打雁灣與等地區十一家優質潛水渡假村參展共推潛水套裝產品行程與住宿優惠，連續三日於國際潛水展推廣島嶼印象，邀請所有海人共同發掘更多熱愛菲律賓的理由。

▲長灘島水域下不乏沉船與小型客機，豐富的水下樣貌推薦進階潛水客探索。　圖：Instagram@wonderpeggy／來源
▲長灘島水域下不乏沉船與小型客機，豐富的水下樣貌推薦進階潛水客探索。　圖：Instagram@wonderpeggy／來源

國際水下攝影師 潛入菲律賓開箱深海瑰寶

菲律賓距離台灣近，得天獨厚的地理條件蘊藏豐富生態，讓佳能長期合作攝影師 Peggy Chiang 特別鍾情千島之國這片藍海作為個人攝影的練功房，常常一趟潛旅就會待上數週的時間，潛進多處潛點尋寶。

Peggy 提到台灣人最熟悉的長灘島不僅是休閒度假的海島首選，更是最被低估的寶藏系潛點。長灘島附近有座外形酷似鱷魚而得名「鱷魚島」豐富的軟珊瑚礁群，海水清澈透明可見熱帶魚群穿梭於珊瑚淺礁之間，盡顯繽紛多彩，水下五米豐富景緻已足夠讓體驗的遊客滿足驚豔。另一處受矚目的雅泊峭壁(Yapark)具有強流經過帶來豐富營養鹽，蘊育許多美麗海扇，更有極高機會能與礁鯊打照面。長灘島珊瑚礁、魚群、沉船客機的豐富水下面貌，定能滿足各種程度潛客探索的渴望。

▲Peggy 與其他國際神攝手一同潛進薄荷島開箱Jagna新興潛點。　圖：Instagram@wonderpeggy／來源
▲Peggy 與其他國際神攝手一同潛進薄荷島開箱Jagna新興潛點。　圖：Instagram@wonderpeggy／來源

Peggy Chiang 分享去年受邀參與邦勞潛水產業協會（PADO）舉辦的首屆潛水展（Boholdex 2023），與其他國際神攝手們齊聚薄荷島，潛進新興水域開箱 Jagna 潛點，該處受政府管理作為保護區，生態維護良好，水下珊瑚多樣性與覆蓋率極高，無論是微距還廣角，怎麼拍構圖都呈現如夢似幻的美好，最終Peggy不負眾望抱回多項水下攝影項目佳績。

憑藉著自己對海洋的熱愛，發揮個人水下攝影專長，透過畫面喚醒更多人承諾守護海洋的決心，她將於本週日 (4/21 )下午四點於海豚舞台進行菲律賓潛水旅遊講座，直送菲律賓海平面下的精彩。

◉ 2024 DRT SHOW台灣潛水展

・參觀資訊 展會時間：4月19日 (週五) 至4月21日 (週日)

・展會時間：每日上午十點至下午六點

・展會地點：台北圓山花博爭艷館 *臺北市中山區玉門街1號)

・菲律賓觀光部攤位：B136

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菲律賓 觀光 長灘島

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