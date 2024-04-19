郵輪小百科！海空通用專業術語 Air∕Sea Common Terminology

【文・吳紹瑜、資料提供・呂江泉博士】

依據國際慣例，基於航空與航海兩界之行業特殊性，航空飛行器以及包括郵輪在內的海上船舶均有其本業專用術語，藉以明確地和陸路交通工具用語有所區隔。旅遊同業如有志於從事郵輪產品營運、郵輪旅客服務工作，均宜寄予關注並基本有所認知，以適應此一新興旅遊產業之特殊屬性，並做為基礎入門的參考資料。

茲以列舉方式簡介航空與航海兩界通用術語：Captain, Crew, Cabin, Deck，並依其語源語意、名詞釋義等略予詮釋如次。

Captain：船長∕機長

＊語源語意

Captain一詞源自拉丁語的 capitaneus，原初的意涵是指首領或隊長，後來演變成為意指船舶或航空器的最高指揮官。

＊名詞釋義

船長的頭銜在航運界具有特定的領導力和權威性，全權負責船舶或航空器的航行、操作以及乘組員和乘客的安全，除兼具海上司法官職責權柄外，並擁有最終決策權力。如超出海空環境的範圍，通常用於軍事或體育領域，表示處於領導或權威地位的人物。

Crew：船員∕機組員

＊語源語意

Crew源自古英語的crēow，原初的意涵是指一起工作的一群人或連隊士兵，後來演變成為意指船舶或航空器的船員、服務人員或機組員。

＊名詞釋義

船員或機組員指的是執行船舶運行、飛行任務以及客貨服務包括船長、機長在內的所有工作人員。同時為確保客貨運輸的安全以及郵輪旅遊體驗的滿意程度，郵輪船員大致區分為甲板部、輪機部以及酒店部等不同專責部門人員。

Cabin：艙房 / 機艙

＊語源語意

Cabin源自古法語的cabane，原初的意涵是指庇護所或小屋，後來演變成為意指船舶或航空器的艙房或機艙。

＊名詞釋義

幾世紀以來，航海傳統沿襲用「艙房」取代「房間」的稱謂，無非專指乘客或工作人員個人生活起居的私密空間。與陸地建築物中的房間相比，船舶艙房或飛機機艙相對較為狹小、緊湊，因此進而衍生出所謂內艙、海景艙、陽台艙、套房艙以及船員住艙等各類型的艙房。

Deck：甲板 / 樓層

＊語源語意

Deck源自古英語的dec，原初的意涵是指覆蓋物或屋頂平台，後來演變成為意指船舶或航空器的甲板或樓層。

＊名詞釋義

無論是在船舶或飛機上，甲板都是指整體結構內平坦、水平的表面部分，用以容納船舶、飛機的各種活動、設備、設施和操作。船舶通常由多個甲板堆疊在一起，每個甲板都有其不同的用途，例如郵輪的主甲板、設施甲板、住艙甲板、貨物存放或導航甲板等等。

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