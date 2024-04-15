雄獅「暑假旅遊趨勢」出爐！東南亞、郵輪買氣旺 暑假預購開跑、兒童最高折萬元

今年暑假要到哪裡玩？雄獅旅遊公布今年旅遊熱門目的地，與受到親子旅客歡迎的行程。雄獅旅遊暑假旅遊商品即日起開始預購，國外團體行程最高現折1萬元，還有國內團體行程預購最高線折1千元，熱門票券74折起，保證市場最優惠。

今夏多家航空公司陸續開航美國西雅圖，雄獅旅遊全新規劃「星宇航空美加雙城8日」，一次玩遍西雅圖、溫哥華。圖片來源｜雄獅旅遊

暑假檔期即將來臨，雄獅旅遊觀察，今年熱門旅遊目的地前三名分別為東北亞、東南亞及北美。其中，東南亞今年買氣暢旺，以馬新雙樂園、越南富國島等商品最受青睞，5月起還將推出泰國獅子航空「台北－普吉島」包機直飛，滿足海島度假旅客需求；北美及紐澳等長程線因為機位供給增加，團費與去年暑假相比，最高降幅達3成；至於郵輪旅遊則因價格與去年相比漲幅不大，也成為不少親子客群的熱門選擇。

雄獅旅遊表示，包含達美航空、中華航空、星宇航空，皆於第二季起陸續開航美國西雅圖，長榮航空同步宣布西雅圖航線增班，使得北美機位供給大幅增加，平均團費降幅約3成，配合新航點開航，雄獅旅遊全新規劃「星宇航空美加雙城8日」，一次玩遍西雅圖、溫哥華兩大城市，首航限定每人89,900元起。

紐澳機位供給增加，平均團費較去年暑假減少約2成。圖片來源｜雄獅旅遊

紐澳線同樣受惠於機位供給增加，平均團費較去年暑假減少約2成，推薦「超派黃金海岸親子7日」享受在黃金海岸的河道中自駕遊船，再前往天堂鄉農莊與可愛的袋鼠、無尾熊近距離接觸，每人65,800元起，兒童不佔床再折1萬元，再贈智慧兒童手錶乙支。

越南富國島成為近期最熱門的新興旅遊目的地。圖片來源｜雄獅旅遊

短線部分，越南富國島擁有清澈海水和潔白沙灘，加上因免簽證及高CP值的五星度假飯店等誘因，成為近期最熱門的新興旅遊目的地，暑假期間已銷售超過7成，搭配星宇航空7月1日開航「台北－富國島」航線，雄獅旅遊推出「富國島直飛五星出海5日」搭乘世界最長跨海纜車，以及南島木船出海欣賞美麗的海洋風光，每人37,900元起。另為提供旅客更多出遊選擇，全新推出「普吉島五星度假5日」搭乘泰國獅子航空包機直飛普吉島，保證入住兩晚五星飯店，再到私人度假島嶼享受各式各樣的水上活動，每人23,999元起。

郵輪價格漲幅十分有限，成為今年暑假的熱門選擇。圖片來源｜雄獅旅遊

此外，郵輪旅遊商品因價格漲幅十分有限，台灣出發的航次與去年相比僅上漲約5%，全包式的懶人度假方式更適合全家大小一同出遊，成為今年暑假的熱門選擇，雄獅旅遊獨家引進NCL挪威郵輪奮進號首航台灣，自6月至9月以基隆、高雄為雙母港，推出32趟次，前往澎湖、日本、韓國、香港，每人最低價11,940元起，指定航次再享同房第三、第四人0元優惠。

雄獅旅遊暑假旅遊商品即日起開始預購，國外團體行程最高現折1萬元，沖繩自由行每人最低價13,999元起，精選ClubMed精緻全包式假期5天4夜最低36,000元起，還有國內團體行程預購最高線折1千元，熱門票券74折起，陽明山天籟渡假酒店一泊八食方案最低93折保證市場最優惠。

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301023