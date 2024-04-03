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桃園機場回應空陸側營運最新狀況 航廈通關正常、旅客遭砸輕傷

聯合新聞網／ TTN旅報
航廈內發生數處天花板、牆面及灑水頭掉落，導致3名旅客遭砸傷。（圖片提供＝桃園機場公司）
航廈內發生數處天花板、牆面及灑水頭掉落，導致3名旅客遭砸傷。（圖片提供＝桃園機場公司）

【文・林欣兒】

桃園地區4/3上午07：58發生5弱級有感地震及後續餘震，桃園機場公司立即成立應變中心現場巡檢機場狀況，跑滑道及燈光經2次關閉巡視後確認正常，航廈通關也正常，惟航廈內發生數處天花板、牆面及灑水頭掉落，導致3名旅客遭砸傷，分別為出境2名本國籍、入境1名越南籍旅客，經確認為紅腫輕傷，派人員關心後均可進行後續行程。

桃園機場各航廈內電梯確認正常後均已可歸復使用，航廈電力、行李分檢系統、入境轉盤、報到櫃台、轉機安檢、證照查驗、航廈電車經確認後恢復正常使用，T3工地、資訊機房、官網服務等均正常。

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桃園機場 越南

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