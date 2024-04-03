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0403花蓮大地震╱海嘯前兆？ 南方澳漁港「海流鬼速倒退」拉走漁船 目擊者心驚

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝讀者影片
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今(3)日上早7點58分，東台灣發生規模7.2強震，全台各地有感，後續仍餘震不斷；而稍早有讀者拍攝到，宜蘭南方澳漁港出現疑似因震波而引起「海退現象」畫面，港內的海水急速回流，速度快到將停在漁港內沒綁好的漁船，一併往大海方向拉走，疑似出現海嘯前兆，亦令目擊者心驚。

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氣象署稍早發布海嘯警報，內容示警，「該地震引發海嘯已陸續抵達台灣沿岸，提醒沿海地區民眾提高警覺嚴加防範，注意海浪突然湧升所造成的危害。」經上午11時訊息更新，經研判海嘯的威脅解除，現已解除海嘯警報。

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