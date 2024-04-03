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0403花蓮大地震有預兆？ 地震前拍到「怪美的天空」 網朝聖：來看預言家
超神奇預知嗎？ 昨（2）日晚間約8點，在臉書社群「路上觀察學院」網友po出一張照片並貼文表示「今天的天空好奇怪，怪美的。」 對照今4/3上午7時58分發生的大地震來看，似乎成為「天色異象」的預告照。
神奇的是，底下有網友留言「漂亮但有921大震前傍晚的味道怕怕的要小心注意的」，沒想到今（3）日早上就發生了規模7.2的地震，引發不少網友議論紛紛直呼神預言，紛紛朝聖留言「來看預言家」。
也有網友事後分享昨天在台南拍到「怪美的夕陽」，並表示「看完怪美的夕陽，可能回家就要準備地震包了？」。
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