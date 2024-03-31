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4月1日開賣！玩樂園送飯店 兒童節小孩入場199元起

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圖：麗寶樂園渡假區／提供
圖：麗寶樂園渡假區／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】4/1好康樂，不是愚人節玩笑！為感謝全台遊客支持，麗寶樂園分享榮登112年主題樂園入園人數第一名的喜悅，麗寶樂園渡假區首度推出買樂園門票送賽車主題旅店住房$3,999元，官網限搶4/1（一）10:00~4/7（日）24:00止共七天，購買探索世界4人套票1組，贈送賽車主題旅店住宿一晚（兩大兩小）。

另外，兒童節連假，探索世界12歲以下票價只要199元優惠，4/4~4/5 兩日舉辦 LINE FRIENDS 明星兔兔見面會、麗寶 OUTLET MALL 玩具4折起，歡迎全家親子同樂，住飯店、玩樂園、逛 OUTLET，歡度兒童節假期。

4/4、4/5在探索樂園舉辦兔兔偶裝見面會。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
4/4、4/5在探索樂園舉辦兔兔偶裝見面會。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

▲麗寶賽車旅店 T11 超越客房2大床。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲麗寶賽車旅店 T11 超越客房2大床。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

麗寶樂園渡假區感恩回饋官網限時促銷，3,999元享四人同行玩樂園並入住賽車主題旅店住宿一泊（兩大兩小），即買即用，使用期限為4/1～6/30。清明兒童連假4/4（四）～4/7（日），探索世界12歲以下，只要199元，清明兒童節連假出遊免煩惱；4/4（四）～4/6（六） 16:00以後入園，雙人月光票只要499元。

▲麗寶樂園兒童節連假12歲以下199元。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲麗寶樂園兒童節連假12歲以下199元。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

歡慶兒童節，特別邀請 LINE FRIENDS 明星兔兔、莎莉生日慶典活動（兔兔生日4/17、莎莉生日4/27）：兔兔將在4/4（四）及4/5（五）兩日10:40~11:00在探索世界的探索大道與大小朋友見面慶祝生日、另外即日起～4/28（日）邀請大小朋友一起尋找藏身在樂園、摩天輪的兔兔和莎莉，憑集章書籤集滿2個章，可在探索世界遊客服務中心或天空之夢摩天輪商店兌換紀念貼紙乙張。

「第六屆麗寶小小藝術家繪畫比賽」活動」，即日起〜4/14止開放徵件，期藉由小朋友筆下獨特且充滿繽紛童趣的色彩，繪製出對摩天輪的豐富想像。歡迎全台幼兒園寶貝們、國小學生報名參加！

▲樂園繽紛遊行。　圖：麗寶樂園渡假區／提供
▲樂園繽紛遊行。　圖：麗寶樂園渡假區／提供

麗寶福容大飯店推出兒童連假住房優惠！雙人入住麗寶福容大飯店精緻家庭房，含早、晚餐 、探索世界門票（雙日券）、摩天輪搭乘券、同樂券10,888元起；雙人入住麗寶賽車旅店超能客房，含早餐、探索世界門票 （雙日券）、摩天輪搭乘券，只要5,888元起 （原價$14,400）；因應兒童節假期，特別為孩子們規畫精彩有趣休閒活動：娃娃機免費夾（房客12歲以下免費2次）、日式糰子DIY、兒童電影院（四月每週六晚間限定）、造型氣球教學…..等一系列活動，邀請爸爸媽媽把握今年所剩唯二的連續假期，在麗寶樂園渡假區共度美好歡樂假期。

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兒童節 福容大飯店 連假

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