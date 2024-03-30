別忘了「Bleisure」商機！ 商務與休閒結合的多元旅行體驗

【文・唐偉展】

商務休閒旅行模式其來已久，而英文單字Bleisure，正是商務（Business）與休閒（Leisure）的結合，是指在商務出差工作完後，選擇多留幾天在當地旅遊或進行休閒活動的旅行方式。

商務休閒旅行一詞大約在2009年塑形，在2017年受歡迎程度飆升，2023年疫情後，這種趨勢變得越來越流行，尤其是在年輕一代，希望延長工作行程以享受短期假期，甚至與其他人一起旅行，以度過旅行的休閒部分。推波助瀾的還有在數位時代下，工作與生活的界限變得模糊，跨足全球的工作者，越來越傾向將週末甚至更長時間加入工作出差的行程中。

這種旅行方式有兩種主要類型：一是商務旅行或團體商務旅行延伸，這類型的商務休閒旅行通常發生在商務出差的前端或後端；在完成商務目的地的工作後，人們會利用額外的時間進行觀光活動或休閒娛樂，充分體驗當地文化和景觀。二是與朋友和家人同行的商務旅行，這種類型的商務休閒旅行是指在商務出差期間，會帶朋友或家人同行，一起探索目的地，並在空閒時間享受休閒活動。

對旅遊業發展而言，Bleisure旅行不僅滿足了旅客對於多元化旅遊體驗的需求，同時也為旅遊業帶來了新的市場和商機。旅遊業可以開發更多符合商務休閒旅行需求的產品和服務，從而擴大市場份額並提高收入。

舉例來說：一、客製化服務：提供個性化的旅遊路線和行程安排，根據客戶的喜好和興趣安排不同的活動和景點。二、提供附加價值服務：專業的導遊服務、語言翻譯服務、當地特色餐飲等，提升旅客的旅遊體驗，同時增加收入。三、聯合營銷合作伙伴：旅遊業可以與其他相關產業建立合作伙伴關係，例如，與航空公司、租車公司、當地旅行社等合作，提供套裝服務和優惠套餐，吸引更多的商務休閒旅客。四、投資新市場和新技術：開發線上預訂平台、智能化服務系統、虛擬現實旅遊體驗等，滿足新一代旅客的需求，提升競爭力和利潤。

為什麼商務休閒旅行深受歡迎？在基本層面上，將工作與休閒或個人活動結合，有助於創造更好的工作/生活平衡，不但帶來幸福感，也會感覺商務旅行是值得的。此外，商務休閒旅行是節省出國旅行相關費用的理想機會，這使得那些原本無法享受個人假期成為可能，因為他們的雇主承擔部分旅行和住宿費用，讓個人有更多經費用於休閒。

相比傳統的商務旅行或休閒度假，商務休閒旅行通常意味著旅客會在目的地停留更長的時間，花費更多費用。再者，這也是一種社會責任和可持續發展的表現，通過促進商務休閒旅行，可以為當地經濟的發展做出貢獻，促進就業增長和社會進步。

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