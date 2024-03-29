三箭齊發！讓世界看見中台灣 星宇航空開航台中－澳門、峴港、高松國際線

【旅奇傳媒/記者-張偉浩】台中旅客出遊更加便利，也將吸引更多國際旅客，號召在地超過100家業者推出優惠活動，歡慶台中國際航線新里程碑。星宇航空即將在台中國際機場開航澳門、越南峴港及日本高松3條國際航線，將從3/31至4/2陸續開航， 預計吸引各地遊客到中台灣一遊，「讓全世界看見中台灣」！

星宇航空即將在台中國際機場開航澳門、越南峴港及日本高松3條國際航線，將從3/31至4/22陸續開航，台中市政府特別招開宣傳記者會。（前排左5起）台中市政府觀光旅遊局長陳美秀、副市長鄭照新、星宇航空策略長劉允富，與貴賓合影。 圖：台中市政府／提供

台中市市長盧秀燕表示，星宇航空相中中台灣觀光潛力及消費爆發力，與台中市府合作開闢航線，這個喜訊不僅是讓中台灣的居民出遊更加便利，未來也將吸引更多國際旅客到中台灣旅遊！這次開航，市府觀光旅遊局號召在地超過100家業者推出優惠活動，遊客只要手持登機證及護照，即可享受各類豐富優惠，一起歡慶台中國際航線新的里程碑。

▲台中市長盧秀燕欣見星宇航空開航將活絡中台灣觀光潛力及消費爆發力。 圖：旅奇週刊／提供

肯定台中旅客運輸量能 星宇設置台中第2辦事處

台中作為台灣中部的交通樞紐，擁有獨特的地理優勢，星宇航空以台中為據點設置台灣第2個辦事處，並一次開航澳門、峴港、高松3條航線，盧秀燕特別感謝星宇航空肯定台中的旅運量能，選擇台中成立第2據點，並積極開闢新航線，與市府攜手讓台中觀光躍上國際，希望未來透過航線契機，促成中台灣、澳門、越南峴港及日本高松四方的交流，讓台中在國際舞台上更加璀璨閃耀。

中台灣旅遊在疫情後逐漸復甦，市府對新銳且走在時代尖端的星宇航空充滿信心，此次合作將是一個非常棒的「天作之合」，也感謝各方支持台中航線發展，期待未來能讓世界遊客更了解台中的好山好水，飽覽中部豐富精彩觀光資源。

孤獨星球、米其林加持 台中景點可看性極高

台中市政府觀光旅遊局長陳美秀說明，台中擁有豐富的觀光資源、精彩的觀光節慶活動，根據交通部觀光署最新統計，一中商圈、草悟道及逢甲夜市等3個景點為全台前10大最高人次主要遊憩據點。此外，台中還有老少咸宜的健行登山步道－大坑步道、幽靜的山林－和平區谷關七雄及環山獵人步道、被日本 HIS 旅行社譽為一生必訪一次景點－高美濕地、國際知名旅遊指南《孤獨星球》（Lonely Planet）納入「世界秘密奇跡」－彩虹眷村、全球3大宗教盛事－大甲媽祖遶境、2023年獲選的64家米其林及必比登餐廳等。

來一趟台中，能夠盡情享受山、海、都市魅力與風情、用舌尖嚐遍世界料理，不僅如此，台中還有期間限定的「中台灣元宵燈會」、「台中國際踩舞嘉年華」、「台中國際花毯節暨新社花海」等大型節慶活動、春天賞櫻、秋天賞楓，一年四季美景變化，讓遊客在台中留下美好回憶。

旅遊產業啟航優惠專案 前往國際旅展推廣台中

觀旅局進一步說明，在各單位及業者的努力下，疫情解封迄今台中國際機場復飛香港、澳門、越南河內、胡志明市、峴港、菲律賓馬尼拉、韓國濟州、釜山、仁川、中國大陸南京等定期與不定期航班，期待經由航線開拓，提供入出境旅客更便利旅運服務，並將國際旅客引進台中。此外，本次星宇航空開航，台中市府和業者都已經準備好了！嚴選超過100家的台中旅宿業、觀光工廠和伴手禮業者提供星宇航空台中啟航優惠專案，活動自3/31至9/30止，盼讓自台中進出的國內外遊客感受到台中觀光業者的熱情，為台中創造過夜經濟、國際入境旅客人次再創高峰！

在交通部觀光署對國際業者祭出包機旅遊、獎勵旅遊及發放消費金予自由行遊客的同時，市府觀旅局亦規劃2024年將召集台中的觀光旅遊產業前往韓國、越南自辦觀光推廣活動，並參加新加坡、菲律賓、泰國、馬來西亞及日本等國家旅展，將第一手旅遊資訊帶到當地，藉此帶動國際入境旅客人次增長，打造台中成為主要旅遊目的地，期待未來台中有越來越多國際航線！

▲台中國家歌劇院是一座藝術與生活的劇場，是表演藝術的搖籃、是人們生活休憩與吸取新知的地方。 圖：台中市政府／提供

▲彩虹眷村位於台中南屯區，經知名旅遊雜誌《孤獨星球》選為「世界秘密奇跡」景點。 圖：台中市政府／提供

▲一中商圈近10年快速崛起，成為中部高中生聚集處，典型的大型學生商圈。 圖：台中市政府／提供

▲大坑9-1步道路線緩和，輕鬆易行，約1.5小時可行走完畢，歡迎愛好登山健行的民眾前往登爬。 圖：台中市政府／提供

歡慶台中航線盛大開航，星宇航空與台中市政府觀光旅遊局及台中在地觀光業者特別推出優惠合作， 3/31首航日起至9/30，凡搭乘星宇航空之旅客， 憑登機證及護照（或翻拍之「護照內頁照片」、 「護照影本」），即享超過100間台中旅宿業者、 觀光工廠、伴手禮等在地商家最低7折優惠，詳細內容請參考連結：https://travel.taichung.gov.tw/zh-tw/event/activitydetail/8715。

星宇航空 x 台中市政府優惠活動 百家業者參與最低7折優惠

▲旅客可以搭乘新世代客機 A321neo，體驗星宇航空精緻的客艙，從台中航空站輕鬆出發。 圖：星宇航空／提供

星宇航空最後一塊拼圖 台中－高松每週3班次

▲星宇航空台中－高松航線。 圖：星宇航空／提供

▲台中－高松時刻表。 圖：旅奇週刊／提供

台中－高松航線每週3班次往返，此航線為目前唯一從台中直飛日本之國際航班，同時也是星宇第1個插旗的日本四國航點，完成星宇航空航向日本4大島嶼的最後一塊拼圖，未來也 規劃以定期航班營運此航線，給自由行旅客更多選擇。星宇航空與各大旅行社皆有合作推出台中－高松團體行程，5天4夜最低價38,900起，詳情請洽各大旅行業者。

台中－澳門每週8班次 輕奢旅遊說走就走

▲澳門。 圖：Shutterstock／來源

▲台中－澳門時刻表。 圖：旅奇週刊／提供

星宇航空台中－澳門航線提供每週8班次往返，多班次帶給旅客彈性選擇，航班資訊請參考上表。

「東方夏威夷」峴港正夯 感受自然與古蹟之美

▲星宇航空台中－峴港航線。 圖：星宇航空／提供

▲台中－峴港時刻表。 圖：旅奇週刊／提供

美麗綿延的潔白沙灘讓峴港獲得「東方夏威夷」的美稱，壯闊自然景觀搭配豐富古蹟資源成為各國觀光客爭相前往的旅遊勝地。峴港航線為每週3班次往返，星宇航空與各大旅行社皆有合作推出台中－峴港團體行程，最低價26,900起，詳情請洽中部旅行業者。

◉ 星宇航空目前有13架 A321neo、4架 A330neo及5架 A350-900，共22架航機，詳細航班資訊可至星宇航空官網：www.starlux-airlines.com 瞭解更多。

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