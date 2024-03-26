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韓國既視感！北捷引進「韓國電聯車」內裝曝光 6大亮點搶先看 預計「這年」驗收上路

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／台北大眾捷運股份有限公司提供
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在台北打卡韓國地鐵！台北捷運於「2024智慧城市展」釋出新消息，宣布已採購「韓國樂鐵電聯車」加入北捷營運行列，車型與車廂內景曝光，濃濃的韓國地鐵味彷彿秒飛首爾，加碼搶先盤點「新款列車6大亮點」一次看！

現行捷運車廂內景。圖／台北大眾捷運股份有限公司提供
現行捷運車廂內景。圖／台北大眾捷運股份有限公司提供

台北捷運宣布，已採購「韓國樂鐵電聯車」加入未來營運行列，以舒緩信義線東延段和其他新路線通車運量。北捷透露，「規劃採購7列高運量電聯車，首列原型車預計115年交貨，並於117年完成全數測試驗收，後續將依照實際營運需求，規劃營運路線」。

圖／台北大眾捷運股份有限公司提供
圖／台北大眾捷運股份有限公司提供

圖／台北大眾捷運股份有限公司提供
圖／台北大眾捷運股份有限公司提供

同時，也首度公開了「韓國樂鐵電聯車」的六大亮點：

⬤ 全車廂一字型座椅，乘車空間更寬敞

⬤ 增大車門退縮區

⬤ 1、6節車廂配置寬敞無障礙空間

⬤ 車側玻璃一片式設計

⬤ 增設軸流風扇

⬤ 車間通道增加照明

圖／台北大眾捷運股份有限公司提供
圖／台北大眾捷運股份有限公司提供

全新列車兼顧順暢動線、舒適空間，預期能有效緩解尖峰時段乘載擁擠度。而搭過首爾地鐵的朋友應該都不陌生，紛紛表示看到了熟悉的車廂內裝，回應「很韓國地鐵味」、「韓國既視感」，但也有網友認為扶手太少，建議「請把拉環做好做滿」、「雖然走道中間都沒扶手，但應該是能再加裝，不然比現在的更不方便」。

韓國地鐵。圖／摘自網路
韓國地鐵。圖／摘自網路

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