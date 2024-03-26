來帛琉就領「獎勵金250美元」！迎接華航4月1日起直飛增班

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圖片來源｜帛琉觀光局
圖片來源｜帛琉觀光局

僅3.5小時航程即可抵達世外桃源、潛水天堂–帛琉。圖片來源｜帛琉觀光局
僅3.5小時航程即可抵達世外桃源、潛水天堂–帛琉。圖片來源｜帛琉觀光局

在疫情期間，帛琉曾是台灣民眾唯一可透過旅遊泡泡前往的目的地，並透過疫苗觀光打響名號，此後華航開啟台北–帛琉直飛航線，僅3.5小時航程即可抵達世外桃源，帛琉持續以世界級珍貴海洋資源、潛水天堂，持續吸引民眾前往觀光。

自4/1起華航台北–帛琉航線，除原有每週三、六的班次之外，增加每週一的航班，7/18起增加每週四航班，將共有一週 4班飛航帛琉航線，提供旅客便捷的航班選擇。

帛琉觀光局推出特別獎勵計劃，台灣旅客搭華航抵達帛琉後，即可領取美金250元特別獎勵金。圖片來源｜帛琉觀光局
帛琉觀光局推出特別獎勵計劃，台灣旅客搭華航抵達帛琉後，即可領取美金250元特別獎勵金。圖片來源｜帛琉觀光局

帛琉觀光局3/25宣布推出特別獎勵計劃，適用於搭乘每週一由華航前往帛琉的旅客，計劃期間自4 月1 日至6 月24 日，共計13 個航班。旅客抵達帛琉後，可前往當地的帛琉觀光局領取美金250元（合台幣約7、8,000元）特別獎勵金。

領取特別獎勵金時，旅客需携帶以下文件：1. 中華民國護照；2. 電子機票與登機證（僅限定出發日為4/1、4/8、4/15、4/22、4/29、5/6、5/13、5/20、5/27、6/3、6/10、6/17、6/24）；3. 飯店訂房確認單。

華航目前台北–帛琉直飛航班機票12,330 元，有特別獎勵金的補助，相當於機票自付僅4千多元，台灣民眾前往帛琉旅遊，可謂相當划算！

帛琉素有人間天堂與潛水樂園美譽。圖片來源｜帛琉觀光局
帛琉素有人間天堂與潛水樂園美譽。圖片來源｜帛琉觀光局

帛琉觀光局台灣辦事處楊萬博經理表示，自4月1日起，隨著華航新增每週一的航班，旅客不僅能夠更輕鬆地前往帛琉，同時有更多的時間深度體驗這個充滿自然風光和文化的旅遊目的地。希望透過這項特別的獎勵計劃，鼓勵旅客在帛琉停留更多天數，更好地探索這片美麗的島嶼，並留下難忘的美好回憶。

帛琉夢幻潛點–水母湖。圖片來源｜帛琉觀光局
帛琉夢幻潛點–水母湖。圖片來源｜帛琉觀光局

帛琉素有人間天堂與潛水樂園美譽，總共有 340 座島嶼，擁有豐富、遼闊的海洋資源，全世界獨有的著名景觀牛奶湖、夢幻潛點–水母湖、大斷層、干貝城及軟珊瑚區等，被旅人喻為「真實版海底總動員」；此外，呈現天然夢幻蒂芬妮藍（Tiffany Blue）色澤的牛奶湖，則被聯合國教科文組織列為世界遺產。

帛琉觀光局Palau Visitors Authority定位

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/300929

帛琉 華航 觀光

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