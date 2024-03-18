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白沙屯媽祖出發首日 網見「食物被糟蹋」痛批：不怕報應嘛
年度盛事白沙屯媽祖「粉紅超跑」今起出發，展開為期9天8夜的宗教之旅，吸引逾10多萬「香燈腳」報到朝聖，更有不少人自發性發送結緣物資和餐點。但有網友發現，有民眾浪費善食資源，急呼籲「可以選擇不要，但不准浪費」。
白沙屯媽祖「粉紅超跑」啟程，有善心網友在「白沙屯媽祖粉絲團公開社團」發布貼文，表示將在3/22中午於虎尾天后宮設置點心站，歡迎香燈腳和民眾一同享用美意善食。同時也表示，看到幾張未開封的食物散落一地的照片，令她無奈批「真的很浪費」，再次懇請各位幫忙，強調「真的不要浪費善食善緣」，可以選擇不要，但千萬不要浪費。
該則貼文曝光，也引來網友目光，痛批「糟蹋別人的心意」、「不道德，不怕報應嘛」、「在行走時吃多少拿多少」。
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