快訊

台中海線大戰後拚2026 雙蔡政治身價保溫關鍵在盧秀燕

日春鬥加薪幅度破5%近33年最高 擬棄負利率走緩和升息

白沙屯媽祖出發首日 網見「食物被糟蹋」痛批：不怕報應嘛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

白沙屯媽祖出發首日 網見「食物被糟蹋」痛批：不怕報應嘛

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／記者游振昇攝影、摘自「白沙屯媽祖粉絲團公開社團」
圖／記者游振昇攝影、摘自「白沙屯媽祖粉絲團公開社團

年度盛事白沙屯媽祖「粉紅超跑」今起出發，展開為期9天8夜的宗教之旅，吸引逾10多萬「香燈腳」報到朝聖，更有不少人自發性發送結緣物資和餐點。但有網友發現，有民眾浪費善食資源，急呼籲「可以選擇不要，但不准浪費」。

白沙屯媽祖進香今天走到台中大甲，信徒爭著想鑽轎底。記者游振昇／攝影
白沙屯媽祖進香今天走到台中大甲，信徒爭著想鑽轎底。記者游振昇／攝影

白沙屯媽祖「粉紅超跑」啟程，有善心網友在「白沙屯媽祖粉絲團公開社團」發布貼文，表示將在3/22中午於虎尾天后宮設置點心站，歡迎香燈腳和民眾一同享用美意善食。同時也表示，看到幾張未開封的食物散落一地的照片，令她無奈批「真的很浪費」，再次懇請各位幫忙，強調「真的不要浪費善食善緣」，可以選擇不要，但千萬不要浪費。

該則貼文曝光，也引來網友目光，痛批「糟蹋別人的心意」、「不道德，不怕報應嘛」、「在行走時吃多少拿多少」。

圖／摘自「白沙屯媽祖粉絲團公開社團」 網友甄寶
圖／摘自「白沙屯媽祖粉絲團公開社團」 網友甄寶

編輯推薦

白沙屯媽祖

相關新聞

白沙屯媽祖出發首日 網見「食物被糟蹋」痛批：不怕報應嘛

年度盛事白沙屯媽祖「粉紅超跑」今起展開為期9天8夜的宗教之旅，吸引逾10多萬「香燈腳」報到朝聖，更有不少人自發性發送結緣物資和餐點。但有網友發現，有民眾浪費善食資源，急呼籲「可以選擇不要，但不准浪費」。

全台唯一可愛火車繡來了！ 苗栗「花露農場」繡球花季超好拍 繽紛滿載「繡球花小火車」大人小孩都想坐

全台唯一可愛火車繡來了！ 苗栗「花露農場」繡球花季超好拍 繽紛滿載「繡球花小火車」大人小孩都想坐

星巴克第二杯半價！新竹「湖口竹笪門市」盛大開幕　融入九降風特色 草編米粉包、藍染隨行卡必收藏

星巴克第二杯半價！新竹「湖口竹笪門市」盛大開幕　融入九降風特色 草編米粉包、藍染隨行卡必收藏

開幕限時買一送一！ 療癒系甜點「貪吃狗」進駐天母新光三越旁 天母人搶先領可頌券、打卡再送泡芙

開幕限時買一送一！ 療癒系甜點「貪吃狗」進駐天母新光三越旁 天母人搶先領可頌買一送一、打卡再送泡芙

玩翻海洋公園 孩童只要100元！悅來大飯店加碼免費晚餐

迎接即將到來的兒童清明連假，遠雄海洋公園聯合遠雄悅來大飯店推出優惠專案，只要是穿搭或配戴園區規定的識別物件，大朋友們入園...

白色情人節首選「台北喜來登大飯店」！龍蝦松葉蟹吃到飽免1500元，還有礁溪2日泡湯專案

在情人節錯過了機會？別擔心，白色情人節正是彌補的最佳時機！從現在起至4月18日，台北喜來登「十二廚」推出每週二、四的晚餐龍蝦料理吃到飽，包括新加坡辣炒龍蝦、松露龍蝦沙拉等，讓味蕾得到極致享受。平日晚餐每位1490元（另外10%）讓讀者與愛人共享浪漫晚餐。更狂的是週一至週五午餐還有「松葉蟹吃到飽」，鮮甜美味一次滿足。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。