星巴克第二杯半價！新竹「湖口竹笪門市」盛大開幕　融入九降風特色 草編米粉包、藍染隨行卡必收藏

第二杯半價快追！ 星巴克在新竹迎來「湖口竹笪門市」3/16正式開幕啦，也是首家特別把曬米粉架(竹笪ㄉㄚˊ)的在地特色奇景融入在門市中，讓新竹九降風在地人文景觀與實體結合，更保留湖口老街充滿古色古香的韻味。開幕首5日，造訪「湖口竹笪門市」並社群打卡，可享星巴克飲品第二杯半價。

新竹「湖口竹笪門市」盛大開幕。圖／星巴克提供

湖口竹笪門市以古式三合院式建築概念，外觀屋頂為斜型建築，外牆採用紅色山形磚深具閩式特色，金橡木木紋作為裝飾，內部設計高低井然有序，於入口進入後，中間有庭院，旁邊有走廊可通往後院，兼具傳統與藝術感。戶外周圍並規劃休憩庭園、綠茵步道，也提供戶外座位區舒適的座位，夜間也提供線形照明，讓顧客可以在陽光下或星光下享受美好的咖啡時光。

新竹「湖口竹笪門市」盛大開幕。圖／星巴克提供

門市首賣商品以門市斜型屋頂與紅色山形磚建築特色為設計「湖口竹笪馬克杯」，採花布拼貼的復古懷舊風呈現品牌與商圈文化，點綴油桐花開的迷人姿態。

新竹「湖口竹笪門市」盛大開幕。圖／星巴克提供

「女神仿草編織提袋」及「女神棉麻隨行杯袋」的設計靈感則來自新竹特有的在地奇景-曬米粉，棉麻材質巧妙拼接，搭配經典女神 LOGO，呈現簡約俐落的設計風格。

而門市經典隨行卡「湖口竹笪隨行卡」，以不同深淺的藍色表現傳統藍染技藝，巧妙點綴咖啡豆與咖啡花等，呼應美麗又富含文化底蘊的人文風貌，值得收藏。

新竹「湖口竹笪門市」盛大開幕。圖／星巴克提供

開幕好康活動

3/16至3/20期間：

．於星巴克湖口竹笪門市打卡”Meet Me @Starbucks-湖口竹笪”並上傳FB、IG成功，即享兩杯相同口味/容量/冰熱皆一致的飲料，第二杯半價優惠。

．原價點購新鮮現烤(Baked Fresh Here Now)系列三個，即可贈限定品項乙個。

3/16至3/31期間：

．當日單筆消費滿 800 元發票，即可獲得摺疊餐墊乙個。

．當日單筆消費滿 2,000 元發票，即可獲得星巴克帆布托特包乙個。

．當日單筆購買 1350 紙本飲料券乙本或單筆購買 675 飲料劵二本，即可獲得雙色不銹鋼餐具乙組。

．原價點購氮氣冷萃咖啡系列，即可享點購兩杯相同口味、容量皆一致的飲料，第二杯半價優惠。

星巴克湖口竹笪門市

門市地址： 303117新竹縣湖口鄉中山路一段601號

營業時間：週一~週日 07:00-22:00