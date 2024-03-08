週末快衝「婦女節樂園優惠」！ 限時3天 小人國、義大皆只要388元、六福村雙人遊1人免700元
週末快衝！ 國際婦女節女神萬歲，全台樂園祭出限定優惠，例如女性遊小人國、義大遊樂世界全民同享，皆只要388元、兩位女性玩六福村，一人免700元、麗寶樂園第2人下殺折扣199元，趁週末快揪媽媽、女友一同出發主題樂園瘋玩一下！
◎小人國
小人國於3/8至3/10推出「女神萬歲限定優惠」，凡3歲以上女性出示截圖，即可於現場以388元優惠價購票(原價1050元)，現省662元
◎義大遊樂世界
義大遊樂世界也有婦女節優惠，自3/8起至3/10，全民不分性別、不分年齡，皆可以享優惠價388元。
◎六福村
六福村自3/8至3/31推出「女王價到」優惠，兩位女性入園享1,388元優惠，平均一人免700元，平假日均適用，需要注意的是僅生理女性適用，且不得與其他優惠並用。
◎麗寶樂園渡假區
麗寶樂園即日起至3/31，推出「探索世界第二人199元」優惠，雙人同時入園，第一人於現場購買899元全票，即享此促銷。
◎劍湖山主題樂園
劍湖山世界即日起至3/31推出「汽機520」優惠，只要開車或騎機車來劍湖山世界玩，且車牌對中「5、2、0」任1碼，即可享優惠票價299元暢玩整天。(每輛機車至多優惠2人，汽車至多優惠4人，需同時入園)
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