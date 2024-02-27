228紀念日優惠小確幸！ 超商&連鎖「咖啡、霜淇淋、思樂冰」買一送一、28歲玩主題樂園228元

今年的228紀念日沒有連假，但還是有各種優惠小確幸等你來拿！ 星巴克與7-ELEVEN、全家、85℃等連鎖商店一一宣布咖啡優惠，也有樂園推出228限定優惠，只要是28歲以下遊玩主題樂園，門票只要228元，放假一天好好計畫一下。

．星巴克

活動期間憑星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Instagram、Facebook活動截圖，即享優惠。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

星巴克宣布，自即起至2/29，只要民眾憑星巴克網站首頁廣告、LINE官方帳號、Instagram、Facebook等官方平台截圖「幸福花瓣」活動訊息，可於活動期間的上午11時至晚間8時，到門市買兩杯特大杯／風味／冰熱一致的飲料，將享買1送1優惠。

需注意的是，每人每次最多買2送2，飲料限當場一次領取，無寄杯服務，優惠品項不包含最新蜜桃百香抹茶那堤、星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

．7-ELEVEN

圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN行動隨時取OPENPOINTS優惠，自即起2/29推出冰精品燕麥拿鐵3杯188元，濃萃美式6杯188元，濃萃美式6杯188元，香鑽水果茶4杯188元，冰黑糖珍珠燕麥奶／咖啡珍珠歐蕾任4杯188元；至2/28止，「哈根達斯草莓季」優惠，草莓迷你杯、草莓馬卡龍迷你杯、草莓雪糕、巧脆草莓雪糕、草莓馬卡龍雪糕等指定品項任選可享3入229元。

228當天加碼限定推出「思樂冰特大杯」全品項買1送1；霜淇淋販售門市則推出「不知火橘霜淇淋」加碼優惠，只要於2/28憑icash2.0或icash PAY支付就可享買1送1。

．85度C

圖／85度C提供

85℃全台門市228當天推限定優惠「大杯咖啡系列買二送一」，限同品項不限冰熱，另，大杯咖啡系列寄杯卡每張10杯，也可享買2張送1張優惠。

．路易莎臉書

路易莎咖啡這9天都有優惠，開工慶第二杯半價，三月再加碼寄杯優惠。圖/路易莎提供

路易莎優惠自即起到2/28，每周一、二、三全時段「飲品第二杯」半價，活動不適用於手沖咖啡、超越精品咖啡，以及外送平台與線上訂餐方式。

．迷客夏

圖／迷客夏提供

迷客夏自即起至2/29限時好康活動，下午2點到晚上8點，至迷客夏門市消費任一飲品，即可以29元加購指定中杯「單茶拿鐵」1杯，也可以39元加購升級大杯。(加購茶品項包括：伯爵紅茶拿鐵、大正紅茶拿鐵、娜杯紅茶拿鐵、琥珀烏龍拿鐵、茉香綠茶拿鐵、原片青茶拿鐵、焙香大麥拿鐵，共7款。)

．小人國主題樂園

圖／小人國提供

小人國主題樂園推出2/28限定優惠，當天28歲（含）以下民眾可享優惠票價228元，提醒此優惠限定民國84年以後出生者適用，需出示本人身分證或健保卡驗證(未攜帶證件現場購票優惠價690元)。