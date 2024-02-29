全台10大親子農場來了！帶孩子親近自然、接觸動物、盡情享受快樂童年

讓動物成為親子關係的加溫神器！

各位爸媽是不是每個假日都不知道該帶孩子們到哪裡放電呢？不想讓小朋友待在家裡一直玩3C產品，那就全家一起出門踏青、吸收一些芬多精吧！事實上，全台有許多很有特色的親子農場，可以讓小朋友認識大自然，同時能和小動物近距離互動，了解怎麼正確觀察、對待動物，累積快樂有趣的回憶。



《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出全台十個網友討論最高的親子農場，爸媽們趕快把握好天氣，帶孩子們遠離都市、親近自然，一起被動物們療癒一下吧。

image source：飛牛牧場

NO.10 苗栗 飛牛牧場

苗栗經典的親子旅遊景點「飛牛牧場」，曾是許多台灣知名電視劇的取景地之一，一望無際的大草原，木紋柵欄加上紅白色小屋，加上成群的牛隻們悠閒地漫步其中，讓人宛若來到了國外的小村莊。除了自然美景以外，園區內還有豐富的動物互動體驗和親子手作課程，幫乳牛擠牛奶、餵小牛喝奶、餵食兔子、羊還有超可愛的看鴨BB大遊行，都是讓小朋友親近動物的好機會。

另外，還有絕對不能錯過的多種乳製品都能品嘗到濃郁香醇的奶香味，「飛牛白布丁超級好吃」、「我小時候第一個去的牧場」、「那時候為了魏蔓去的景點」。

image source: 飛牛牧場

NO.9 宜蘭 斑比山丘 Bambi Land

宜蘭近年人氣超高的景點斑比山丘，因為全台掀起的一陣小鹿斑比潮，成為了網美的打卡聖地，不過充滿小動物的園區也很適合全家一同遊玩。班比山丘鄰近環境優美的梅花湖，園區內也規劃的非常時尚可愛，入口的小山丘在藍天的映襯下青翠又漂亮。



斑比山丘在2023年重新規劃後，除了原先就很受喜愛的小鹿斑比，又增加了水豚和毛驢開放遊客互動與餵食，「整個園區都很有質感」、「小動物都被訓練得很好，很溫馴」、「又能拍美照又能讓小朋友接觸小動物」。

image source: 斑比山丘 Bambi Land

NO.8 苗栗 卓蘭花露農場

位於苗栗的卓蘭花露農場為老字號的的花卉農場，園區內種植數百種花卉植物，依照不同季節輪番上陣盛開，園區也會隨著時節更替花園布置，其中最著名的「台版波波草花園」是農場最為別出心裁的花卉展區，不同顏色的波波草由外而內地圍成一圈圈，再由高而低的遞減，形成一幅具有層次立體感的花海景致。



另外，園區內也設有生態魚池和鳥園，「小朋友看到鸚鵡們都很興奮」、「穿梭在迷你花園的小火車也太美了吧」、「大人可以拍美照的花海仙境中」。

image source: 花露農場 FlowerHome

NO.7 宜蘭 張美阿嬤農場

張美阿嬤農場因為是第一間可以餵食水豚的農場，更堪稱一座迷你動物園，近年來成為全台最有人氣的親子農場之一，園區內還有DIY課程和拔蘿蔔體驗，去年還加入了超級萌的泰迪羊，宛如真實版的笑笑羊，讓遊客們爭相探訪。



張美阿嬤農場位於三星鄉的田野之間，附近還有絕美的落羽松秘境，整個園區占地極大，戶外造景多為日式庭院的風格，紅色鳥居、白色矮木屋為熱門IG打卡點。另外，可愛動物互動區也是園區的必訪特色，有親人的小鹿、高人氣的水豚君、活潑的小袋鼠，還有新亮相的泰迪羊，全部都可以近距離餵食和接觸，直接融化旅客的心。

image source: 張美阿嬤農場

NO.6 南投 九九峰動物園

位於南投草屯的九九峰動物樂園為亞洲規模最大的鳥類主題動物園，占地有4000坪，一入園就有大片的綠色草坪，且有包含數十種的珍奇鳥類與動物互動區。園區內規畫成6大特色展區，有樂飛行館、大鳥窩、戲水天地、鸚舞森林、八角天鋼以及擁有侏羅紀公園之稱的恐龍之丘，等身比例的大暴龍成為IG熱門打卡處。



有別於其他動物體驗區，九九峰皆採開放式圍欄，「鳥直接從我頭上飛過去或走到我旁邊」、「動物一點也不怕人，體驗很特別」、「小朋友都超愛超大恐龍區」。

image source: 九九峰動物樂園

NO.5 新竹 綠世界生態農場

位於新竹的綠世界生態農場，占地75公頃，為亞洲最大的亞熱帶雨林生態園區，是已經經營多年的老字號熱門景點，非常適合全年齡層遊玩。

綠世界不僅有大片豐富的自然生態，還能與可愛動物近距離接觸，園區內有夢幻的落羽松步道、放樣在館內的生物多樣性探索區還有最受歡迎的「草泥馬の家」，逛大街的羊駝讓遊客們隨便摸，全家人一整天都逛不完也同時能讓小朋友寓教於樂。

image source: 綠世界生態農場 ＦＡＣＥＢＯＯＫ

NO.4 台東 初鹿牧場

位於台東縣卑南鄉的初鹿牧場全是臺灣最大的坡地牧場，不僅擁有廣闊的綠地草原，可以讓小朋友到處跑跳放電，旁邊還有滑草設施能夠體驗，漫步在坡地上，就能欣賞到壯麗的中央山脈，初鹿近年來新設的可愛動物區還可以餵食小馬、小羊、小牛、小兔子，讓小朋友親近各種動物。



初鹿牧場在台東在地人口中也擁有好口碑，「幾乎隔幾個假日就要來玩」、「一定要來試試看這裡超濃郁的牛奶冰淇淋」。

image source: 初鹿牧場

NO.3 桃園 埔心牧場

埔心牧場位於桃園的楊梅是北台灣第一座牧場，對於台灣酪農產業擁有重要的歷史意義，後來漸漸轉型為觀光農場，提供遊客親近牧場動物和大自然的空間，園區內也設有多個育樂設施，像是漆彈、射擊、攀岩等體驗應有盡有，近年來還有非常受年輕人歡迎的豪華露營體驗。



2019年打造了人氣超高的「暖暮萌萌村」，五米高的萌萌村豚神成為最大亮點，日式造景讓大家直接一秒飛日本，村內有超萌的水豚君可以觸摸還有能夠餵食的草泥馬和梅花鹿。

image source: 埔心牧場

NO.2 台南 頑皮世界

位於台南學甲的頑皮世界野生動物園，開園至今已經近30年，是許多七八年級生共同的回憶，佔地20公頃的園區擁有高達3千多種的野生動物，是南台灣最大的野生動物園。頑皮世界最大的特色就是不受限的放養空間，不使用籬笆將動物關起來，讓遊客一入園就直接被動物們正面迎接，可以一睹動物們自由奔放的生活姿態。



其中最受歡迎的大明星非「水豚君」莫屬，遊客能夠提早預約餵食體驗，近距離接觸溫馴又呆萌的水豚，「動物們都好親人」、「開放式的園區體驗很特別」。

image source: 頑皮世界

NO.1 南投 清境農場

有「霧上桃源」之稱的清境農場，是所有台灣人的童年回憶，也是人氣一直居高不下的避暑勝地，位於南投縣仁愛鄉的清境，周圍群山林立，長年雲霧飄渺，清新的空氣及綠草如茵的美景，總是讓遊客流連忘返。



除了大自然的景色以外，清境農場最愛歡迎的綿羊秀也絕對不能錯過，綿羊經過紐西蘭的牧農的巧手後，厚厚的羊毛就被脫個精光，最後再由牧羊人將整群可愛的羊群趕至圍欄，整場秀都能讓小朋友看得津津有味，「誰小時候沒看過清境的綿羊秀」、「帶孩子來接觸大自然又能認識小動物」。

image source: 清境農場

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年02月20日至2024年02月19日，共2年。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『全台親子農場』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

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本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統