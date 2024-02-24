數十萬張機票大放送！ 越捷航空飛越南最低1850元起 飛富國島超值價格必追
數十萬張優惠機票大放送來囉！ 越捷航空祭出龍年優惠，向旅客提供超值機票預定，即日起至2024年2月26日，提供數十萬張經濟艙優惠機票，涵蓋整個航班網絡，特別注意每週三、四、五的預定機會，只要1,850元起，有機會找到所有國際航線的好康！
即日起至2月26日，越捷祭出數十萬經濟艙優惠機票，單程最低只需新台幣1,850元(含稅和服務費)起，旅客可輕鬆以超殺價格從台北、台中和高雄飛往越南胡志明市、河內，或經河內、胡志明市中轉至其他旅遊目的地，以及可從台北可直飛芹苴和富國島，以超值機票價格規劃旅行。
想預訂越捷商務艙的旅客，只要輸入「SPRINGBU20」優惠代碼，即可享8折優惠，超划算的優惠機票適用於2024年4月1日至11月30日的航班(不含旅遊旺季、國定假日)。
越捷航空航網遍布亞太各區，台灣旅客可從台北、台中、高雄直飛至越南頂級旅遊城市，如河內、胡志明市、峴港、芽莊、富國島等，也可以至越南轉機前往澳洲、韓國、日本、印尼、寮國、柬埔寨、印度等地。愛旅行的民眾快到越捷航空官網 www.vietjetair.com 和和官方APP上預訂，以最划算的價格探索世界，千萬不要錯過！
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