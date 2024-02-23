機車族限定好康！車牌對中「3碼任1碼」 299元暢玩樂園 加碼元宵節限量手燈

騎機車出門玩的人注意！這回劍湖山世界推出「騎機520」優惠，2/24到3/15這段期間，只要騎車到劍湖山，且機車車牌對中「3碼任1碼」，即可用299元入園暢玩，剛好園區由專業表演團隊推出「瘋馬戲」主題，騎士們該衝一波，來去看「高空極限飛輪」跟「夢幻粉紅芭比秀」囉～

圖／劍湖山世界臉書

平常大家多是開車出遊，這次試試看騎車到劍湖山世界吧！樂園特別推出專屬於機車族的優惠，只要機車車牌對中「5」、「2」、「0」3個數字其中1碼，就能用優惠票價299元入園暢遊(每台機車最多優惠2名、乘客需與騎士本人同時入園、當日優惠限1次)；另外，若在元宵節前2/23到2/27這期間、以799元票價入園的話，記得到「小威の海盜村－維京賣店」兌換「愛遊世界限量手燈」(隨機贈送、數量有限送完為止)，剛好用不一樣的「燈籠」來過元宵節。

圖／劍湖山世界臉書

圖／劍湖山世界臉書

農曆新年這段期間，劍湖山世界正好推出愛遊世界瘋馬戲主題，可以看到「高空極限飛輪」和「國際華麗馬戲」等華麗的表演內容，週末剛好遇上元宵節，該騎車出門、到劍湖山爽玩一番囉！

劍湖山世界主題樂園

地址：雲林縣古坑鄉67號