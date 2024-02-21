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看起來累壞了！ 高雄「黃色小鴨」消風畫面曝 半邊身體變形凹陷

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝邱俊憲 高雄市議員臉書
圖／翻攝邱俊憲 高雄市議員臉書

高雄市府舉辦的2024冬日遊樂園，「黃色小鴨」魅力不減，吸引大批觀光客前往朝聖。不過，今早遊客卻發現小鴨竟已「漏氣」了，畫面看起來就像是累壞了一樣！

高雄市議員邱俊憲21日在臉書貼出「黃色小鴨」最新近況，「呱呱⋯鴨鴨辛苦了 ，風吹日曬的⋯」，並加註說明「今天瞬間風力達六級以上，接近輕度颱風的邊緣，造成小鴨有位移的狀況，鼓風機電線也被扯斷，現在努力搶修中」。

據了解，高市府指，近日風大，已派員搶修，會盡快讓小鴨恢復「原」氣。

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