開運必拍！精選全台最炸「6處炮仗花熱點」 春節限定「整條花廊、超高花瀑」震撼你的視覺感官

春節限定非拍不可！橘紅炮仗花洗版IG，網美、部落客們紛紛曬照打卡，以下小編盤點「全台6處炮仗花熱點」，提供大家連假走春拍照的絕佳景點，快閃路過也能拍好拍滿，為自己的2024春節留下最喜氣、絕美的美好身影。

⬤ 苗栗 後龍五德宮

苗栗後龍五德宮。圖／IG@pierrehuang授權

苗栗喜氣花瀑！「後龍五德宮」的橘紅炮仗花隨著春天大放生姿，滿開的花朵爭豔超吸睛，鄰近交流道且好停車，親民易到達，適合快閃賞花兼打卡拍美照。

地點：苗栗縣後龍鎮頂浮尾55號

⬤ 台中 后科路

台中后科路。圖／IG@bruce570318授權

台中后科路一整條炮仗花廊盛開，形成壯觀且飽和的橘色花海，天氣好配上藍天白雲，不用調色都超級美，令人直呼「美極了」。

地點：台中市后里區星科路101號（正隆股份有限公司）

⬤ 雲林 麥寮鎮東宮

雲林麥寮鎮東宮。圖／IG@double.leo.tw授權

不輸去年！位在麥寮鎮東宮對面的炮仗花廢墟再度滿開，超炸的花況壯觀又出片，讓網友看到都讚「開得很狂」、「超美的啦！列入清單」。

地點：雲林縣麥寮鄉中山路43號（鎮東宮對面）

⬤ 嘉義 新港157縣道

嘉義新港157縣道。圖／IG@bruce570318授權

有別於大規模、爆滿的花瀑，位於嘉義新港的安和村157縣道有塊小而美的炮仗花牆，是不少用路人經過時映入眼簾的好風景。

地點：嘉義新港鄉安和村157縣道

⬤ 嘉義 農試所

嘉義農試所。圖／IG@3more_hi4授權

每年都要拍！位於嘉義農業試驗分所外牆垂墜的數百公尺炮仗花牆正開放，比人高的橘色花牆更好拍。建議可導航到農試所，民權路及民權東路交界處花況更茂盛。

地點：嘉義市東區民權路2號

⬤ 嘉義 阿漢的家民宿

嘉義阿漢的家民宿。圖／IG@hsingfang20授權

一整排喜氣炮仗花牆路過別錯過！超高的滿開花牆壯觀度大爆表，光影打造不同深淺的多樣花色，氛圍感拉好拉滿。值得注意的是，非住宿民眾勿隨意進入民宿，拍攝時小心路邊車輛。

地點：嘉義縣梅山鄉瑞里村79號