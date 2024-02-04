21萬高價旅歐團住「淹水房」！旅社業務留言激怒女作家 怒批：根本沒有同理心

太鬧！知名作家黃大米於個人粉絲專頁PO出高價遊歐團的飯店開箱影片，表示繳了21萬團費卻住進浴室會淹水的小房間，引發粉絲留言討論。有人看到傻眼直呼「高團費 令人落寞的旅社」、「太扯了」，黃大米更被該旅社業務氣到放上行程表自證，並直言「不推薦」該旅行社。

圖／摘自作家黃大米粉絲專頁

作家黃大米於粉專開箱團費要價21萬的歐洲行旅宿飯店，第一晚住進一晚六、七千的莊園房間，但品質不如預期便向領隊反映，領隊解釋「沒辦法，這邊就是這樣，你住的這間還比我的大」，她接道「沒關係這裡只有一個晚上，之後連續住三晚的應該會好一點」卻僅得來領隊的沉默，並無向她保證後面住宿的品質。

黃大米表示，房間淋浴間超小，團費二十幾萬，這樣的品質，真的打擊太大，且還連住三晚。圖／摘自作家黃大米粉絲專頁

結果到了佛羅倫斯，她住進一間「會淹水」的房間且須住三個晚上，當下就崩潰了，才想起領隊曾提及「住的地點很好，很市中心」，沒想到上網一查，花了六位數的旅費竟只能住進一晚六千多的小房間。黃大米坦言，曾仰慕「加利利」這間旅行社在高價團上的好口碑，才慕名帶著三位粉絲一同參加，四人共交了80幾萬旅費，卻經歷不等值的住宿體驗。她也在貼文最後明說，對於加利利旅行社「我不推薦」。

圖／摘自作家黃大米粉絲專頁

對於不愉快的旅遊經驗，黃大米也直言「我從來沒想過一趟旅程20幾萬的團費，不是在寫旅遊文，而是弄到自己很像爆料公社」。而加利利旅行社業務還跑到貼文留言，確實有一晚房價是兩三萬，但行程上共有四晚房價為六、七千，甚至最後一天查到是四千多，黃大米為避免貼文不公允，特地PO出行程表，並表示被該旅社業務的留言激怒，怒批「不撫慰旅客的心情，還來指責，根本沒有同理心」。