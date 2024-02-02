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台中驚見天空之城？ 海線超唯美「低空雲海琉璃光」搭上5根夢幻亮點建築物 一年難得一見美景快追
愛攝影的朋友不能錯過！ 台中居然出現了「天空之城」般的美景，超難得一見的一片低空雲海，讓海線呈現一片迷濛，城市燈光催化成唯美「低空雲海琉璃光」，攝影師莫莉帶大家幸運捕捉到冬春限定的海霧美景，並表最近這幾天都有機會看到，想追台中夜景搭雲海琉璃光，快準備起身了！
每年冬春之際，高壓氣流經臺灣海峽側形成了低雲，在地勢稍高的地區，就感受到了濃霧現象，通常只要金門和馬祖出現了濃霧，而全台就有機會欣賞到低空雲海的美景。
攝影師莫莉特別前往台中沙鹿區的九天霞光之樹，朝向西部台中海線拍攝一片雲海，在夜晚點點城市燈海的照映下，形成「海霧版雲海琉璃光」美景，乍看之下還有海市蜃樓的朦朧美。
而一眼看去的五根夢幻建築物超級顯眼，這其實就是台中火力發電廠的五根煙囪，漂浮在霧氣雲海之上，像極了「台中版天空之城」，而莫莉稱它們是「台中版101」也不為過，更表示在台中幾乎是一年只有一次拍攝機會的難得美景！
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