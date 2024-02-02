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全台獨家袋鼠互動區！ 宜蘭最新千坪景點「蘭陽動植物王國」2/8試營運 與水豚划船 羊駝、駱馬超親人

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／蘭陽動植物王國提供
圖／蘭陽動植物王國提供

不用飛澳洲，在台灣也能跟「澳洲袋鼠」近距離互動囉！ 宜蘭最新、占地破千坪的「蘭陽動植物王國」，將於2/8起試營運，不僅有全台首座「澳洲袋鼠互動體驗區」，還有水豚、羊駝、駱馬等小動物迎賓！更棒的是，全民皆享優惠票價180元，宜蘭民眾限定好康優惠100元入園！

圖／蘭陽動植物王國提供
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「蘭陽動植物王國」的創辦人是知名桌球教練林國榮，多年前曾經去過日本知名的神戶動物王國，非常欣賞整體園區規劃，選定於宜蘭家鄉打造一座開放式設計，4D擬真的動物生活園區，讓民眾透過近距離觀察與接觸，用仿自然生態的方式探索動物的日常居所，且園區占地面積總計上千坪，未來將分階段陸續開放新主題園區。

圖／蘭陽動植物王國提供
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這裡擁有豐富又好玩的動物體驗，最大亮點就是全台首座「澳洲袋鼠親子互動園區」，民眾能直接走進袋鼠灌木叢區，與袋鼠互動、餵食，更獨家引進澳洲東部的灰袋鼠、紅袋鼠，不用遠赴澳洲，就能近距離感受這群來自南半球的可愛動物們。

圖／蘭陽動植物王國提供
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同樣不能錯過的還有「水豚森林浴」，民眾能換上道地的日式浴衣，與水豚一起享受溫泉魚按摩泡腳，小朋友也可以划船與水豚共游在園區水道上；還有非常受歡迎的駱馬、羊駝、娃娃羊與山羊等近距離接觸。

圖／蘭陽動植物王國提供
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圖／蘭陽動植物王國提供
圖／蘭陽動植物王國提供

圖／蘭陽動植物王國提供
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除了動物體驗以外，園區還有規劃了迷你船紅菱池探險、傳統農家稻草迷宮，還有豐富的生態課程解說，以及華麗的鹿角蕨DIY教室。目前規劃試營運期間為戶外展區以及生態教育溫室，未來將陸續推出雨林生態、浣熊森林、狐獴王朝、濕地派對、鳥類飛行等各式動植物生態展示，讓民眾在此園地開心瘋玩一整天。

圖／蘭陽動植物王國提供
圖／蘭陽動植物王國提供

圖／蘭陽動植物王國提供
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「蘭陽動植物王國」將在春節連假2/8至2/18展開試營運(2/9除夕休園一日)，試營運期間，園區優惠票價為180元(原價280元)，敬老票、宜蘭民眾優惠價則為100元(原價180元)，門票皆包含了園內設施、草類飼料消費兌換。預計於四月正式開幕，想優先體驗嘗鮮的民眾，快把握春節過年期間，來一趟寓教於樂的宜蘭親子共遊活動！

圖／蘭陽動植物王國提供
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蘭陽動植物王國
地址：宜蘭壯圍鄉紅葉路62-13號
交通：
．開車自駕可導航至「壯圍大橋右岸」，附設免費停車場
．搭乘791、1788、1787號公車至「壯圍大橋」站下車，步行１分鐘即可抵達
．從宜蘭轉運站搭乘「台灣好行－狀圍沙丘線」，至「狀圍旅遊服務園區下車」，步行6分鐘即可抵達

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